Bahreyn GP öncesi basın toplantısı programı belli oldu FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Bahreyn GP öncesinde cuma günü için basın toplantısı programını açıkladı.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle FIA, son yıllarda COVID-19 nedeniyle basın toplantılarını sanal şekilde gerçekleştiriyordu fakat artık normal basın toplantılarına dönülmüş durumda. Değişen formatla beraber basın toplantıları yarın 11:30'da başlayacak ve pilotlar, beşerli gruplar halinde basın karşısına geçecek. Sebastian Vettel, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından basın toplantısına katılacak isimler arasından çıkarıldı. Onun yerine Nico Hulkenberg eklendi. 18 Mart Cuma 11:30 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Charles Leclerc (Ferrari)

Mick Schumacher (Haas)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull) 12:00 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Carlos Sainz (Ferrari)

Kevin Magnussen (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Sergio Pérez (Red Bull) 12:30 Pierre Gasly (AlphaTauri)

Fernando Alonso (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

George Russell (Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams) 13:00 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Alpine)

Nico Hülkenberg (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Alex Albon (Williams) 19 Mart Cumartesi Cumartesi ise geleneksel şekilde ikişerli takım patronları/yöneticileri basın toplantısı olacak. 12:30 Mattia Binotto (Ferrari)

Yamamoto Masashi (Honda) 13:00 Toto Wolff (Mercedes)

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