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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Bahreyn GP öncesi basın toplantısı programı belli oldu

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Bahreyn GP öncesinde cuma günü için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn GP öncesi basın toplantısı programı belli oldu
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FIA, son yıllarda COVID-19 nedeniyle basın toplantılarını sanal şekilde gerçekleştiriyordu fakat artık normal basın toplantılarına dönülmüş durumda.

Değişen formatla beraber basın toplantıları yarın 11:30'da başlayacak ve pilotlar, beşerli gruplar halinde basın karşısına geçecek.

Sebastian Vettel, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından  basın toplantısına katılacak isimler arasından çıkarıldı. Onun yerine Nico Hulkenberg eklendi.

18 Mart Cuma

11:30

  • Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
    Charles Leclerc (Ferrari)
    Mick Schumacher (Haas)
    Lando Norris (McLaren)
    Max Verstappen (Red Bull)

 

12:00

  • Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
    Carlos Sainz (Ferrari)
    Kevin Magnussen (Haas)
    Daniel Ricciardo (McLaren)
    Sergio Pérez (Red Bull)

 

12:30

  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
    Fernando Alonso (Alpine)
    Lance Stroll (Aston Martin)
    George Russell (Mercedes)
    Nicholas Latifi (Williams)

 

13:00

  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
    Esteban Ocon (Alpine)
    Nico Hülkenberg (Aston Martin)
    Lewis Hamilton (Mercedes)
    Alex Albon (Williams)

 

19 Mart Cumartesi

Cumartesi ise geleneksel şekilde ikişerli takım patronları/yöneticileri basın toplantısı olacak.

 

12:30

  • Mattia Binotto (Ferrari)
    Yamamoto Masashi (Honda)

 

13:00

  • Toto Wolff (Mercedes)
    Christian Horner (Red Bull)
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