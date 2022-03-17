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Bahreyn GP öncesi basın toplantısı programı belli oldu
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Bahreyn GP öncesinde cuma günü için basın toplantısı programını açıkladı.
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FIA, son yıllarda COVID-19 nedeniyle basın toplantılarını sanal şekilde gerçekleştiriyordu fakat artık normal basın toplantılarına dönülmüş durumda.
Değişen formatla beraber basın toplantıları yarın 11:30'da başlayacak ve pilotlar, beşerli gruplar halinde basın karşısına geçecek.
Sebastian Vettel, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından basın toplantısına katılacak isimler arasından çıkarıldı. Onun yerine Nico Hulkenberg eklendi.
18 Mart Cuma
11:30
- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Charles Leclerc (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
Lando Norris (McLaren)
Max Verstappen (Red Bull)
12:00
- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Carlos Sainz (Ferrari)
Kevin Magnussen (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)
12:30
- Pierre Gasly (AlphaTauri)
Fernando Alonso (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
George Russell (Mercedes)
Nicholas Latifi (Williams)
13:00
- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)
Nico Hülkenberg (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Alex Albon (Williams)
19 Mart Cumartesi
Cumartesi ise geleneksel şekilde ikişerli takım patronları/yöneticileri basın toplantısı olacak.
12:30
- Mattia Binotto (Ferrari)
Yamamoto Masashi (Honda)
13:00
- Toto Wolff (Mercedes)
Christian Horner (Red Bull)
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