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Formula 1 / Bahreyn GP / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

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Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'de zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olurken, yarışa ilk iki turunda yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, ilk turda yerini korumasının ardından yarış boyunca pit stoplar haricinde yerini kimseye kaptırmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Hamilton, bu zaferle bu sene 11. kariyerindeki ise 95. yarış zaferini elde etmiş oldu.

Yarışa 3. sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda bir sıra kazanmasının ardından yarışın kalan bölümünde Hamilton'ı pek zorlayamadı. Red Bull, yarışın bitmesine 10 tur kala Verstappen'i yeni orta lastikler için pite aldı ve Verstappen, pozisyon kaybetmeden Hamilton'ın 27 sn gerisinde yarışa geri döndü. 

Yarışa 5. sıradan başlayan ve çok iyi kalkış yapan Racing Point pilotu Sergio Perez, iyi bir ilk turun ardından 3. sıraya yükseldi ve kalan bölümde yerini koruyarak podyumu tamamlayacak gibi görünüyordu. Ancak Perez'in aracı son 3 tur kala motor sorunuyla yolda kaldı ve Perez böylece yarışı tamamlayamamış oldu. Yarış, Perez'in olayının ardından güvenlik aracı arkasında tamamlandı.

Yarışın ön bölümünde, start ve yeniden startlar haricinde pek olay olmadı. Ancak yarışa ilk iki turda yaşananlar damgasını vurdu.

Haas pilotu Romain Grosjean, ilk turda 3. viraj sonrasındaki düzlükte mücadele ederken AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat ile temas yaşadı ve bu temasın ardından hemen sağındaki demir bariyerlere kafadan vurmaktan kurtulamadı. Kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, aracın ön bölümü ile motorun yer aldığı arka kısmı ortadan ikiye ayrıldı. Motor bölümü bariyerlerin arkasında kalırken, monokok bölümü bariyerleri delip arkasına geçti ve kokpitin arkasında yer alan yakıt deposu alev aldı.

Grosjean, yanan ve bariyerlerin arkasına geçen aracından kendi çabasıyla hızlı bir şekilde kurtuldu ve alevlerin içerisinden tekrar bariyerin diğer tarafına geçti. İlk tur olması sebebiyle tıbbi araç arkadan geliyordu ve Alan van der Merve ve Dr Ian Roberts hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Pist üstündeki ilk müdahalenin ardından tıbbi merkeze götürülen Grosjean, ardından helikopter ile yakındaki askeri hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle durdurulan yarış, bariyerlerin uzun süren tamirinin ardından yaklaşık 1.5 saat sonra yeniden gridden başlatıldı. Yarışın yeniden başlatılmasının ardından mücadele pek uzun sürmedi. Racing Point pilotu Lance Stroll, yeniden startta Kvyat'ın viraja çok içten girmesi sonucu yaşanan temasla havalandı ve Racing Point aracı ters döndü. Stroll aracından sorunsuz bir şekilde çıkarken, pistin temizlenmesi için güvenlik aracı yarışa dahil edildi.

Güvenlik aracının ardından Hamilton, Verstappen ve Perez'in arkasında dördüncü sırada bulunan Red Bull pilotu Alex Albon, yarışın kalan bölümünde yerini koruyarak dördüncü olacaktı ancak Perez'in yaşadığı sorunun ardından Albon 3. olarak podyuma çıkmış oldu.

Güvenlik aracından sonra Albon'un arkasında bulunan McLaren pilotu Lando Norris de kalan bölümde yerini korudu ve 4. sırada yarışı tamamladı. 

Yarışa 15. sıradan başlayan ve çok agresif bir sürüş gerçekleştiren Carlos Sainz, pist üstünde yaptığı birçok geçişin ardından 5. oldu. McLaren, iki pilotuyla birden aldığı puanlarla şampiyonada üçüncülük için Racing Point'le farkı kapatacak gibi görünüyordu ancak Racing Point'in yolda kalması, mücadelede her şeyi değiştirmiş oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly son turlarda zorlana da 6. sırada yarışı tamamlamayı başardı. Onu Renault'dan Daniel Ricciardo takip etti.

İlk turda sorun yaşayan ve güvenlik aracı esnasında lastik patlattığı için pite giren Valtteri Bottas, yükseliş mücadelesinin ardından 8. olurken onu Renault'dan Esteban Ocon takip etti.

Bahreyn'de son puanın sahibi Ferrari'den Charles Leclerc oldu.

Devamı gelecek...

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

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Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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