Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

Heyecanla beklenen 2021 Formula 1 sezonunun ilk sıralama turları, bugün Bahreyn'de gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı ortalama 28, pist sıcaklığı ise 32 dereceydi.

Nispeten elverişli şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen, kusursuz bir son tur çıkardı ve Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'ı mağlup ederek yeni sezonun ilk yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Yakın geçen seansı Mercedes'in şampiyon pilotu Hamilton 0.388 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, Valtteri Bottas son turunda 1:29.587 yaptı ve üçüncü oldu.

Yarış Pazar günü TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Sıralama turları sonucu:

Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Mercedes 2-3 oldu!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki McLaren, iki Ferrari, Max Verstappen, Pierre Gasly, Fernando Alonso ve Lance Stroll kaldı.

Seansın ilk dakikalarında Leclerc, Alonso ve Stroll hariç diğer yedi pilot piste çıktı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 1:30.014'le başlangıçta liderliğe çıksa da, sonrasında Lewis Hamilton 1:29.549 yaptı ve liderliği aldı.

Ancak İngiliz pilotun liderliği saniyeler sürdü çünkü Verstappen 1:29.526 ile sadece 0.023 saniye farkla ilk sıraya oturdu.

Son denemelerde Max Verstappen, en iyi derecesini 1:28.997'ye çekti ve 0.388 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Hollandalı pilot bu sonuçla şimdiye kadarki tüm seansları ilk sırada tamamladı ve kariyerinin 11. pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes pilotu Hamilton, son zaman turunda derecesini geliştirip ilk sıraya otursa da, Verstappen çok daha iyi bir son tur çıkarınca 0.388 saniye geride ikinci oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas, tüm hafta sonu boyunca takım arkadaşıyla aynı performansı göstermekte zorlandı ve son seansta daha komple bir tur atsa da 0.589 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın yıldızlarından biriydi ve 1:29.678'lik zaman turuyla 0.681 saniye geride dördüncü oldu.

AlphaTauri, seans boyunca iyi turlar atsa da, Pierre Gasly son turunda Charles Leclerc'e geçilmekten kurtulamadı ve seansı 0.812 saniye geride beşinci sırada bitirdi.

McLaren, her iki araçla birden son bölüme kalmayı başarırken, Daniel Ricciardo yeni takımıyla ilk sıralama turlarında takım arkadaşı Lando Norris'in önünde altıncı oldu. McLaren böylelikle 6. ve 7. sıraları almış oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, son zaman turunda yeterince hızlanamadı ve 1:30.215'le takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde sekizinci oldu.

Fernando Alonso, Alpine ile antrenmanlarda zorlanmış gibi görünse de, sıralama turlarında çok iyi turlar attı ve son bölüme kalıp, 1:30.249'luk zaman turuyla dokuzuncu oldu.

İlk onu Aston Martin'in genç sürücüsü Lance Stroll tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

2. Seans: Ferrari 1-2 oldu, Tsunoda elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Red Bull, Mercedes AlphaTauri sürücüleri, hızlarına güvenerek orta lastikle piste çıktılar.

İlk turların ardından Lewis Hamilton en hızlı isimdi, ancak daha yumuşak lastiklerle Ferrari pilotları seansı ilk iki sırada tamamladılar.

Carlos Sainz 1:30.009 yaparken, Charles Leclerc 1:30.010 yaptı ve ikili adeta araçtan her şeyi çıkarmış oldu.

Hamilton, orta lastikle attığı tura rağmen 1:30.085'le üçüncü olurken, Lando Norris yumuşak lastikle beşinci ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:30.186 ile altıncı oldu.

Max Verstappen, orta lastikle bu bölümü yedinci sırada tamamladı. Hollandalı pilota ek olarak Hamilton, Bottas ve AlphaTauri ile sekizinci olan Pierre Gasly de yarışa orta lastikle başlama hakkı elde etti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez, tek turda en iyi performansını göstermekte zorlandığı hafta sonunda, orta lastikle 1:30.659 yaptı ve 11. olarak ilk bölümde elendi.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 12. olurken, ilk bölümü ikinci bitiren ve orta lastikle 1:31.203 yapıp 13. olan Tsunoda, ikinci bölümde elenmiş oldu.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ve Williams pilotu George Russell ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

1. Seans: Verstappen lider, Vettel elendi

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümüne Honda motorlu araçlar damga vurdu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, tıpkı antrenman turlarında olduğu gibi, sıralama turlarının ilk bölümünde 1:30.499 yaparak zirvede yer almayı başardı.

Ancak çaylak Yuki Tsunoda 1:30.607 yaparak şaşırtıcı bir tura imza attı ve 0.108 saniye geride ikinci oldu. Lewis Hamilton, Tsunoda'yı sadece 0.010 saniye geriden takip edip üçüncü olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:30.691 yaptı ve dördüncü oldu.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo 1:30.795'lik zaman turuyla ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansın en büyük hayal kırıklığı hiç şüphesiz Sebastian Vettel'in ilk bölümde elenmesi oldu.

Seansın son anlarında Haas pilotu Nikita Mazepin spin atıp sarı bayraklara sebep olurken, aynı anlarda Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr da motor kendiliğinden stop ettiği için pist üstünde kaldı. Sainz tekrar aracını çalıştırsa da, sarı bayraklar nedeniyle bazı isimler turlarını geliştiremedi.

Bu yüzden hem Alpine sürücüsü Esteban Ocon, hem de Aston Martin'le ilk yarışına çıkan Sebastian Vettel ilk bölümde elendi. Ocon, 16. olurken, Vettel ancak 18. olabildi.

Williams pilotu Nicholas Latifi, bu iki ismin arasında 17. oldu.

Son iki sırada ise Haas pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Mazepin seans içerisinde iki kez spin attı ve takım arkadaşına geçildi.

İlk bölüm sonucu: