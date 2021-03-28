Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!

2021 Formula 1 sezonu bugün Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'siyle birlikte başladı.

Sıcak ve rüzgarlı şartlarda gerçekleştirilen yarışa Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korudu. Mercedes, Lewis Hamilton'la beraber daha erken pit stoplar yaparak Verstappen'i geride bırakmaya çalıştı.

Verstappen, her iki pit stopunun ardından da Hamilton'la farkı kapattı ve ikinci pit stopunun ardından son turlarda yedi kez dünya şampiyonunun ardına geldi.

Hollandalı pilot, geçiş yapmakta zorlandı ve dördüncü virajda rakibini pist dışından da olsa geçti. Sonrasında Red Bull, Verstappen'den yerini Hamilton'a geri vermesini istedi. Hollandalı pilot da bu karara uyarak yerini geri verdi.

Kalan iki turluk bölümde Hamilton neredeyse hiç hata yapmadı ve Verstappen zorlamasına rağmen rakibini geçmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Hamilton, Red Bull'un favori göründüğü hafta sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek yeni sezona zaferle başlamış oldu.

Hamilton bu sonuçla kariyerinin 96. zaferini elde ederken, 2015 yılından sonra ilk kez açılış yarışını kazanmış oldu.

Red Bull, oldukça güçlü göründüğü hafta sonunda Mercedes'i mağlup etmeyi başaramazken, Verstappen galibiyete çok yaklaşmasına rağmen sadece 0.745 saniye geride ikinci sırada kaldı ve podyuma çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 at the start of the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu Valtteri Bottas için inişli çıkışlı bir yarış oldu. Startta Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçilen ve gerileyen Bottas, sonrasında rakibini geride bıraksa da galibiyet mücadelesinden koptu.

İyi bir tempo yakalayıp, ön tarafla farkı yavaş yavaş kapatan Bottas, pit stopta kaybedilen 10 saniyelik zamanın ardından yine geriledi ve sonuç olarak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Bottas, son turlarda pite geldi ve yeni lastiklere geçerek en hızlı turu da attı. Böylelikle fazladan bir puanın sahibi oldu.

Damalı bayrağı dördüncü sırada gören isim, McLaren'la iyi bir yarış çıkaran Lando Norris oldu. Sıralama turlarında yedinci olan Norris, yarış boyunca kusursuz bir performans sergiledi ve 46 saniye geride dördüncü sırada finiş görerek iyi puanlar kazandı.

Beşinci sırada ise yarışın şanssız ismi Sergio Perez vardı. Red Bull'la ilk yarışına 11. sıradan başlayan Perez, formasyon turunda motorun stop etmesinden ötürü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Sonrasında harika bir yarış çıkaran ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Meksikalı sürücü, damalı bayrağı Norris'in 5.5 saniye ardında beşinci sırada gördü.

Ferrari pilotu Leclerc, dördüncü sıradan başladığı yarışta altıncılıkla yetinmek zorunda kaldı. Monakolu sürücü, ilk turda üçüncülüğe çıksa da, hem Norris'e hem de Perez'e geçilerek altıncı sırada finiş gördü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Lando Norris, McLaren MCL35M, ahead of Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo ise McLaren'la ilk yarışında yedinci oldu. Avustralyalı pilot, yarışın ilk turlarında Pierre Gasly'i geçse de, Norris'e geçildi ve yeni takımıyla ilk yarışını yedinci sırada noktaladı.

Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz içinse yine inişli çıkışlı bir yarış oldu. Başlangıçta pozisyon kaybeden Sainz, daha sonra yerlerini geri aldı ve yarışı başladığı pozisyon olan sekizinci sırada tamamladı. Ferrari böylelikle iki araçla birden puan almış oldu.

Çaylak Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile ilk yarışında dokuzuncu sırada finiş görerek ilk puanlarını aldı. Sıralama turlarında iyi görünmesine rağmen, orta lastikle son bölüme kalmaya çalışınca ikinci bölümde elenen Japon sürücü, yarışta iyi geçişler yaparak dokuzuncu oldu.

Hafta sonunun son puanı ise Aston Martin pilotu Lance Stroll'e gitti. Kanadalı pilot, rakipleriyle zaman zaman mücadeleye girdiği yarıştan tek puanla ayrıldı.

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, puan almaya çok yaklaşsalar da damalı bayrağı 11. ve 12. sıralarda gördüler. Raikkonen, tur yemeyen son isim oldu.

Alpine için pek de iyi bir yarış olmadı. Fernando Alonso iyi başladığı yarışta, ilk turların ardından yedinciliğe çıktı. Ancak lastik performansı düşmeye başladı ve gerilemekten kurtulamadı. İspanyol pilot, pit stoplardan sonra fren sorunu yaşadı yarışı erkenden bırakmak zorunda kaldı.

Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, go off track whilst battling for position Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon ise damalı bayrağı 13. sırada gördü. Fransız pilot, gerilerden başladığı yarışın son bölümünde Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in kendine çarpmasıyla bir de spin attı ve yarışı puansız kapattı.

Williams'ın genç pilotu George Russell, rüzgarlı şartlar nedeniyle güçlü olmalarının beklenmediği hafta sonunda 14. sırada finiş gördü.

Sebastian Vettel ise, son sıradan başladığı yarışın ilk turunda 14. sıraya çıksa da, iyi bir yarış temposu tutturmakta zorlandı. Alman pilot, genel olarak ilk onun dışındaydı ve son turlarda Ocon'a arkadan çarparak spin attı. Bu olayın ardından ön kanadına hasar veren Vettel, 15. oldu.

Son sırada ise yarışın ilk turlarında spin atan ancak yarışa devam edebilen Mick Schumacher yer aldı. Alman pilot, ilk yarışını tamamlayarak önemli deneyimler kazandı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo ile temas yaşadı ve ön kanadını kırdı. Sonrasında pite girdi ve yarışı gerilerde götürdü. Fransız sürücü, son turlarda tıpkı Nicholas Latifi gibi yarışı bıraktı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarıştaki tek kaza, ikinci virajın çıkışında spin atıp bariyerlere çarpan ve güvenlik aracına sebep olan Nikita Mazepin'in kazasıydı. Haas sürücüsünün ilk yarışı daha ilk metrelerde son bulurken, toplamda dört isim finiş görememiş oldu.

Bu sonuçlarla Hamilton, şampiyonada ilk sıraya yükseldi ve Mercedes de 41 puanla takımlar şampiyonasının zirvesine çıktı.

Sezonun bir sonraki yarışı 18 Nisan'da Imola'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: