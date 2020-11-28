Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.
Bahreyn, normalden farklı bir dönemde Formula 1'e ev sahipliği yapsa da, sıralama turlarında hava kötü değildi ve pist sıcaklığı 27 dereceleri buldu.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, antrenman turlarının ardından pole pozisyonunun favorisiydi ve tüm sıralama seanslarını lider götürerek bu yılki 10., Bahreyn'deki ise 3. pole pozisyonunu almayı başardı.
Yakın geçen ikincilik mücadelesinin galibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas olurken, son turunda yeterince gelişemeyen Red Bull pilotu Max Verstappen yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Yarış Pazar günü 17:10'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Zaman
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.264
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.553
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|1'27.678
|4
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|1'28.274
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|1'28.322
|6
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|1'28.417
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|1'28.419
|8
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1'28.448
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|1'28.542
|10
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|1'28.618
|11
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|1'29.149
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1'29.165
|13
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|1'29.557
|14
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|1'31.218
|15
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.491
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.810
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|1'30.111
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|1'30.138
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|1'30.182
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3. Seans: Hamilton 3'te 3 yaptı, kariyerinin 98. pole pozisyonunu kazandı!
Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki Red Bull, iki AlphaTauri, iki Renault ve Racing Point'ten Sergio Perez ile McLaren'dan Lando Norris kaldı.
Seans başlar başlamaz sürücüler, yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Ancak Alex Albon, Lando Norris ve Pierre Gasly gibi isimlerde kullanılmış yumuşak lastikler vardı. Diğer sürücüler ise sıfır set yumuşak lastiklerle piste çıktılar.
Lewis Hamilton 1:27.677'lik zaman turuyla, Max Verstappen'in 0.146 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Mercedes'ten Valtteri Bottas is 1:27.921'le üçüncü sırada yer aldı.
Bitime dört dakika kala sürücüler ikinci turlarını atmak için piste çıktılar.
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sparks fly from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Hamilton son turunda en hızlı dereceyi 1:27.264'e çekti ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. İngiliz pilot bu sonuçla tur rekorunu da kırdı.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas son zaman turunda 1:27.553 yaptı ve 0.289 saniye geride ikinci oldu.
Max Verstappen son turunda yeterince gelişemeyince 0.4 saniye geride üçüncü oldu. Alex Albon, takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde dördüncü olurken, Sergio Perez beşinci oldu.
Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon altıncı ile yedinci sıraların sahibi oldular. Pierre Gasly sekizinci, Lando Norris dokuzuncu ve Daniil Kvyat onuncu oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|6
|1'27.264
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|6
|1'27.553
|0.289
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|6
|1'27.678
|0.414
|4
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|6
|1'28.274
|1.010
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|6
|1'28.322
|1.058
|6
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|6
|1'28.417
|1.153
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|6
|1'28.419
|1.155
|8
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|6
|1'28.448
|1.184
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|6
|1'28.542
|1.278
|10
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|6
|1'28.618
|1.354
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2. Seans: Hamilton yine lider, Sainz yolda kaldı
İkinci seans başladıktan kısa bir süre sonra Carlos Sainz, aracında yaşanan bir sorun nedeniyle start düzlüğünün sonunda spin attı ve yolda kaldı.
Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Araç kaldırıldıktan sonra de seans tekrar başladı.
Lewis Hamilton 1:28'in altına inmeyi başardı ve 1:27.586'lık turuyla seansı zirvede tamamlayan sürücü oldu. Bu, aynı zaman tur rekoru da oldu.
Max Verstappen 0.439 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Valtteri Bottas 1:28.063 ile üçüncü oldu.
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İlginç şekilde ilk ona girenlerden sadece Alex Albon ve Lando Norris yumuşak lastikle son bölüme kaldı. Diğer herkes orta lastikle son bölüme kaldılar.
Ferrari'de Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı sadece 0.1 saniye ile kaçırdı ve 11. sırada yer aldı. Charles Leclerc ise Vettel'in 0.036 saniye gerisinde 12. oldu. Ferrari böylelikle iki araçla da ikinci bölümde elenmiş oldu.
Türkiye GP'de pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll 13. olarak ikinci bölümde havlu attı.
George Russell son bölümde iyi bir tur atamayıp 14. olurken, Carlos Sainz zaman turu kaydedemedi ve 15. oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|5
|1'27.586
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|4
|1'28.025
|0.439
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|5
|1'28.063
|0.477
|4
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|5
|1'28.648
|1.062
|5
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|6
|1'28.749
|1.163
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|6
|1'28.877
|1.291
|7
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|8
|1'28.894
|1.308
|8
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|5
|1'28.937
|1.351
|9
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|5
|1'28.944
|1.358
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|5
|1'29.008
|1.422
|11
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|5
|1'29.149
|1.563
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|5
|1'29.165
|1.579
|13
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|5
|1'29.557
|1.971
|14
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|3
|1'31.218
|3.632
|15
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|2
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1. Seans: Hamilton lider, Stroll ikinci
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotları zirvede yer aldılar.
İlk turların ardından Lewis Hamilton 0.4 saniye farkla ilk sıradaydı ve kalan süre içerisinde İngiliz pilotu geçebilen bir isim çıkmadı.
Sonuç olarak Hamilton 1:28.343'le en hızlı isim oldu. Lance Stroll, Racing Point ile iyi bir son tur çıkardı ve 1:28.679'la ikinci oldu.
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sparks fly from the rear of George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Alex Albon üçüncü, Valtteri Bottas dördüncü ve Max Verstappen beşinci oldu.
Ferrari pilotları, elenme noktasına gelseler de, son turlarıyla ilk ona girmeyi başardılar.
Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi elenen ilk isim olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen için zorlu geçen hafta sonu sıralama turlarında da devam etti ve ancak 17. olabildi.
Kevin Magnussen son turuyla Romain Grosjean'ı geçse de ancak 18. olabildi. Grosjean 19. olurken, Nicholas Latifi 20. oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|5
|1'28.343
|2
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|6
|1'28.679
|0.336
|3
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|6
|1'28.732
|0.389
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|5
|1'28.767
|0.424
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|5
|1'28.885
|0.542
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|3
|1'28.971
|0.628
|7
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|3
|1'28.975
|0.632
|8
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|6
|1'29.005
|0.662
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|6
|1'29.137
|0.794
|10
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|6
|1'29.142
|0.799
|11
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|6
|1'29.158
|0.815
|12
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|6
|1'29.178
|0.835
|13
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|3
|1'29.203
|0.860
|14
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|8
|1'29.294
|0.951
|15
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|5
|1'29.464
|1.121
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|1'29.491
|1.148
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|1'29.810
|1.467
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|6
|1'30.111
|1.768
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|6
|1'30.138
|1.795
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|6
|1'30.182
|1.839
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Bu Haber Hakkında
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|Sıralama
|Editör
|Kemal Şengül