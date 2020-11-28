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Formula 1 / Bahreyn GP / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

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Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
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, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Bahreyn, normalden farklı bir dönemde Formula 1'e ev sahipliği yapsa da, sıralama turlarında hava kötü değildi ve pist sıcaklığı 27 dereceleri buldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, antrenman turlarının ardından pole pozisyonunun favorisiydi ve tüm sıralama seanslarını lider götürerek bu yılki 10., Bahreyn'deki ise 3. pole pozisyonunu almayı başardı.

Yakın geçen ikincilik mücadelesinin galibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas olurken, son turunda yeterince gelişemeyen Red Bull pilotu Max Verstappen yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Yarış Pazar günü 17:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'27.264
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'27.553
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'27.678
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'28.274
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'28.322
6 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'28.417
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'28.419
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'28.448
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'28.542
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'28.618
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'29.149
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'29.165
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'29.557
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'31.218
15 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault  
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'29.491
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'29.810
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'30.111
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'30.138
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'30.182
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3. Seans: Hamilton 3'te 3 yaptı, kariyerinin 98. pole pozisyonunu kazandı!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki Red Bull, iki AlphaTauri, iki Renault ve Racing Point'ten Sergio Perez ile McLaren'dan Lando Norris kaldı.

Seans başlar başlamaz sürücüler, yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Ancak Alex Albon, Lando Norris ve Pierre Gasly gibi isimlerde kullanılmış yumuşak lastikler vardı. Diğer sürücüler  ise sıfır set yumuşak lastiklerle piste çıktılar.

Lewis Hamilton 1:27.677'lik zaman turuyla, Max Verstappen'in 0.146 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Mercedes'ten Valtteri Bottas is 1:27.921'le üçüncü sırada yer aldı.

Bitime dört dakika kala sürücüler ikinci turlarını atmak için piste çıktılar.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sparks fly from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Sparks fly from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton son turunda en hızlı dereceyi 1:27.264'e çekti ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. İngiliz pilot bu sonuçla tur rekorunu da kırdı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas son zaman turunda 1:27.553 yaptı ve 0.289 saniye geride ikinci oldu.

Max Verstappen son turunda yeterince gelişemeyince 0.4 saniye geride üçüncü oldu. Alex Albon, takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde dördüncü olurken, Sergio Perez beşinci oldu.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon altıncı ile yedinci sıraların sahibi oldular. Pierre Gasly sekizinci, Lando Norris dokuzuncu ve Daniil Kvyat onuncu oldu.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'27.264  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'27.553 0.289
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'27.678 0.414
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'28.274 1.010
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'28.322 1.058
6 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'28.417 1.153
7 France Esteban Ocon Renault Renault 6 1'28.419 1.155
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'28.448 1.184
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'28.542 1.278
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 6 1'28.618 1.354
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2. Seans: Hamilton yine lider, Sainz yolda kaldı

İkinci seans başladıktan kısa bir süre sonra Carlos Sainz, aracında yaşanan bir sorun nedeniyle start düzlüğünün sonunda spin attı ve yolda kaldı.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Araç kaldırıldıktan sonra de seans tekrar başladı.

Lewis Hamilton 1:28'in altına inmeyi başardı ve 1:27.586'lık turuyla seansı zirvede tamamlayan sürücü oldu. Bu, aynı zaman tur rekoru da oldu.

Max Verstappen 0.439 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Valtteri Bottas 1:28.063 ile üçüncü oldu.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlginç şekilde ilk ona girenlerden sadece Alex Albon ve Lando Norris yumuşak lastikle son bölüme kaldı. Diğer herkes orta lastikle son bölüme kaldılar.

Ferrari'de Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı sadece 0.1 saniye ile kaçırdı ve 11. sırada yer aldı. Charles Leclerc ise Vettel'in 0.036 saniye gerisinde 12. oldu. Ferrari böylelikle iki araçla da ikinci bölümde elenmiş oldu.

Türkiye GP'de pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll 13. olarak ikinci bölümde havlu attı.

George Russell son bölümde iyi bir tur atamayıp 14. olurken, Carlos Sainz zaman turu kaydedemedi ve 15. oldu.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'27.586  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 4 1'28.025 0.439
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'28.063 0.477
4 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 5 1'28.648 1.062
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'28.749 1.163
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'28.877 1.291
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 8 1'28.894 1.308
8 France Esteban Ocon Renault Renault 5 1'28.937 1.351
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 5 1'28.944 1.358
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 5 1'29.008 1.422
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 5 1'29.149 1.563
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 1'29.165 1.579
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 5 1'29.557 1.971
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 3 1'31.218 3.632
15 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 2    
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1. Seans: Hamilton lider, Stroll ikinci

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotları zirvede yer aldılar.

İlk turların ardından Lewis Hamilton 0.4 saniye farkla ilk sıradaydı ve kalan süre içerisinde İngiliz pilotu geçebilen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak Hamilton 1:28.343'le en hızlı isim oldu. Lance Stroll, Racing Point ile iyi bir son tur çıkardı ve 1:28.679'la ikinci oldu.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sparks fly from the rear of George Russell, Williams FW43

Sparks fly from the rear of George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon üçüncü, Valtteri Bottas dördüncü ve Max Verstappen beşinci oldu.

Ferrari pilotları, elenme noktasına gelseler de, son turlarıyla ilk ona girmeyi başardılar.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi elenen ilk isim olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen için zorlu geçen hafta sonu sıralama turlarında da devam etti ve ancak 17. olabildi.

Kevin Magnussen son turuyla Romain Grosjean'ı geçse de ancak 18. olabildi. Grosjean 19. olurken, Nicholas Latifi 20. oldu.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'28.343  
2 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'28.679 0.336
3 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'28.732 0.389
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'28.767 0.424
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 5 1'28.885 0.542
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 3 1'28.971 0.628
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 3 1'28.975 0.632
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'29.005 0.662
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'29.137 0.794
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'29.142 0.799
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 6 1'29.158 0.815
12 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'29.178 0.835
13 France Esteban Ocon Renault Renault 3 1'29.203 0.860
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'29.294 0.951
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 5 1'29.464 1.121
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'29.491 1.148
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'29.810 1.467
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'30.111 1.768
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 6 1'30.138 1.795
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 6 1'30.182 1.839
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Kemal Şengül

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