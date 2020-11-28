Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

Bahreyn, normalden farklı bir dönemde Formula 1'e ev sahipliği yapsa da, sıralama turlarında hava kötü değildi ve pist sıcaklığı 27 dereceleri buldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, antrenman turlarının ardından pole pozisyonunun favorisiydi ve tüm sıralama seanslarını lider götürerek bu yılki 10., Bahreyn'deki ise 3. pole pozisyonunu almayı başardı.

Yakın geçen ikincilik mücadelesinin galibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas olurken, son turunda yeterince gelişemeyen Red Bull pilotu Max Verstappen yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Yarış Pazar günü 17:10'da başlayacak.

3. Seans: Hamilton 3'te 3 yaptı, kariyerinin 98. pole pozisyonunu kazandı!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki Red Bull, iki AlphaTauri, iki Renault ve Racing Point'ten Sergio Perez ile McLaren'dan Lando Norris kaldı.

Seans başlar başlamaz sürücüler, yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Ancak Alex Albon, Lando Norris ve Pierre Gasly gibi isimlerde kullanılmış yumuşak lastikler vardı. Diğer sürücüler ise sıfır set yumuşak lastiklerle piste çıktılar.

Lewis Hamilton 1:27.677'lik zaman turuyla, Max Verstappen'in 0.146 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Mercedes'ten Valtteri Bottas is 1:27.921'le üçüncü sırada yer aldı.

Bitime dört dakika kala sürücüler ikinci turlarını atmak için piste çıktılar.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sparks fly from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton son turunda en hızlı dereceyi 1:27.264'e çekti ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. İngiliz pilot bu sonuçla tur rekorunu da kırdı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas son zaman turunda 1:27.553 yaptı ve 0.289 saniye geride ikinci oldu.

Max Verstappen son turunda yeterince gelişemeyince 0.4 saniye geride üçüncü oldu. Alex Albon, takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde dördüncü olurken, Sergio Perez beşinci oldu.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon altıncı ile yedinci sıraların sahibi oldular. Pierre Gasly sekizinci, Lando Norris dokuzuncu ve Daniil Kvyat onuncu oldu.

2. Seans: Hamilton yine lider, Sainz yolda kaldı

İkinci seans başladıktan kısa bir süre sonra Carlos Sainz, aracında yaşanan bir sorun nedeniyle start düzlüğünün sonunda spin attı ve yolda kaldı.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Araç kaldırıldıktan sonra de seans tekrar başladı.

Lewis Hamilton 1:28'in altına inmeyi başardı ve 1:27.586'lık turuyla seansı zirvede tamamlayan sürücü oldu. Bu, aynı zaman tur rekoru da oldu.

Max Verstappen 0.439 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Valtteri Bottas 1:28.063 ile üçüncü oldu.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlginç şekilde ilk ona girenlerden sadece Alex Albon ve Lando Norris yumuşak lastikle son bölüme kaldı. Diğer herkes orta lastikle son bölüme kaldılar.

Ferrari'de Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı sadece 0.1 saniye ile kaçırdı ve 11. sırada yer aldı. Charles Leclerc ise Vettel'in 0.036 saniye gerisinde 12. oldu. Ferrari böylelikle iki araçla da ikinci bölümde elenmiş oldu.

Türkiye GP'de pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll 13. olarak ikinci bölümde havlu attı.

George Russell son bölümde iyi bir tur atamayıp 14. olurken, Carlos Sainz zaman turu kaydedemedi ve 15. oldu.

1. Seans: Hamilton lider, Stroll ikinci

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotları zirvede yer aldılar.

İlk turların ardından Lewis Hamilton 0.4 saniye farkla ilk sıradaydı ve kalan süre içerisinde İngiliz pilotu geçebilen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak Hamilton 1:28.343'le en hızlı isim oldu. Lance Stroll, Racing Point ile iyi bir son tur çıkardı ve 1:28.679'la ikinci oldu.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sparks fly from the rear of George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon üçüncü, Valtteri Bottas dördüncü ve Max Verstappen beşinci oldu.

Ferrari pilotları, elenme noktasına gelseler de, son turlarıyla ilk ona girmeyi başardılar.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi elenen ilk isim olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen için zorlu geçen hafta sonu sıralama turlarında da devam etti ve ancak 17. olabildi.

Kevin Magnussen son turuyla Romain Grosjean'ı geçse de ancak 18. olabildi. Grosjean 19. olurken, Nicholas Latifi 20. oldu.