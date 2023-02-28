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Bahreyn GP hafta sonunda hava, testlerle benzer olacak

Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda şartların ve havanın, testten çok da farklı olması beklenmiyor.

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Bahreyn GP hafta sonunda hava, testlerle benzer olacak
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Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu Bahreyn'de başlıyor. Sezonun ilk yarışı için güneşli ve sıcak hava tahminleri var, ki yarışın Bahreyn'de yapıldığı düşünüldüğünde hiç de şaşırtıcı değil.

Hafta sonunun en soğuk günü cuma günü olacak. Hava sıcaklığı 24 derece olacak ve akşam saatlerinde 22 derece civarına inecek.

Cumartesi günü hava 26 dereceye kadar çıkacak ve akşam saatlerinde 23 derece civarında olması bekleniyor.

Pazar günü yarışın yapılacağı saatlerde hava 24 ila 25 derece civarında olacak. Gündüz ise 28 dereceyi bulacağını belirtelim

Üç günde de rüzgarın hızı 10 ila 13 km/s arasında esecek.

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