Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, Perşembe günkü kontrollere iki farklı ön kanat götürdü. Üstte yer alan ön kanadın üsteki iki planyası, alttakine göre kırpılmış durumda ve buna ek olarak ekstra metal destek parçasına sahip. Bu destek parçaları, iki planya arasındaki farkın farklı güçlere maruz kaldığında korunmasını ve daha istikrarlı aerodinamik etki olmasını sağlıyor. Ön kanattaki bu parçaların uç kısmında oluşturduğu Y250 girdabını düşünürsek, bu parçaların sabit olması aerodinamik açıdan büyük önem taşıyor.