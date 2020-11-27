Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler
Bahreyn GP öncesinde padokta öne çıkan teknik güncellemeleri, Giorgio Piola arşivinden sizler için derledik.
Racing Point RP20 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point, Perşembe günkü kontrollere iki farklı ön kanat götürdü. Üstte yer alan ön kanadın üsteki iki planyası, alttakine göre kırpılmış durumda ve buna ek olarak ekstra metal destek parçasına sahip. Bu destek parçaları, iki planya arasındaki farkın farklı güçlere maruz kaldığında korunmasını ve daha istikrarlı aerodinamik etki olmasını sağlıyor. Ön kanattaki bu parçaların uç kısmında oluşturduğu Y250 girdabını düşünürsek, bu parçaların sabit olması aerodinamik açıdan büyük önem taşıyor.
Ferrari SF1000 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000'in arka tarafında son yarışlarda bazı güncellemeler yapıldı ve güncellemelerde geçmişteki tasarımların etkisi görüldü. Bu, vites kutusunun altındaki zemin oluğu için bir çatı oluşturan çarpma yapısının yanındaki paneli içerir. Ana soğutma çıkışının, üst bölümün karoseri alttan daha kısa olacak şekilde iki bölüme ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.
Ferrari karoser detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motor kapağının otomobile yerleştirilmeden önceki bu görüntüsü, bu bölmeyi oluşturan sade karbon fiber bölümle birlikte, daha büyük girişin tepesinde oluşturulan daha kısa soğutma çıkışını farklı bir şekilde gösteriyor.
Ferrari SF1000 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, birkaç yarış önce burunda güncelleme yapmış ve burnun içerisinde yer alan yatay kanadın pozisyonunu değiştirmişti. Bu arada, ön kanadın en üst planyasında da ayar mekanizmasının olduğu bölüm de bir miktar kırpılmıştı.
Alfa Romeo C39 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo'ya ait bu fotoğrafta, ön kanadın üst planyalarının iç tarafı çıkarılmış durumda. Bu sayede planyalar altında yer alan destek kolları daha net görülüyor.
Mercedes F1 W11 DAS görünümü
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault'nun periskop tarzı motor hava girişinde hem halo üzerinde görebileceğiniz posta kutusu tarzında bir ana giriş, hem de halo altında görebileceğiniz ekstra bir soğutma girişi bulunuyor.
Mercedes F1 W11 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W11'in arkasında, atık borularının altında kaza yapısının iki yanına eklenmiş kanatçıklar dikkat çekiyor.
Racing Point RP20 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu fotoğrafta, Ferrari difüzöründe birçok noktada işaret bantları olduğu görülüyor. Bu bantlar, yüksek hızlı kameralarla inceleme yapılırken referans noktası oluşturuyor ve parçalar arasında bir hareket olup olmadığını işaret ediyor. Takım bu verileri kullanarak, difüzör yüzeylerinin yapımında iyileşmeler sağlıyor.
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