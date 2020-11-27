Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
FP1:
04 Saat
:
01 Dakika
:
13 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Bahreyn GP / Özel Haber

Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler

paylaşım
yorumlar
Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Bahreyn GP öncesinde padokta öne çıkan teknik güncellemeleri, Giorgio Piola arşivinden sizler için derledik.

 

Racing Point RP20 ön kanat detay

Racing Point RP20 ön kanat detay
1/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, Perşembe günkü kontrollere iki farklı ön kanat götürdü. Üstte yer alan ön kanadın üsteki iki planyası, alttakine göre kırpılmış durumda ve buna ek olarak ekstra metal destek parçasına sahip. Bu destek parçaları, iki planya arasındaki farkın farklı güçlere maruz kaldığında korunmasını ve daha istikrarlı aerodinamik etki olmasını sağlıyor. Ön kanattaki bu parçaların uç kısmında oluşturduğu Y250 girdabını düşünürsek, bu parçaların sabit olması aerodinamik açıdan büyük önem taşıyor. 

Ferrari SF1000 arka detay

Ferrari SF1000 arka detay
2/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000'in arka tarafında son yarışlarda bazı güncellemeler yapıldı ve güncellemelerde geçmişteki tasarımların etkisi görüldü. Bu, vites kutusunun altındaki zemin oluğu için bir çatı oluşturan çarpma yapısının yanındaki paneli içerir. Ana soğutma çıkışının, üst bölümün karoseri alttan daha kısa olacak şekilde iki bölüme ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Ferrari karoser detay

Ferrari karoser detay
3/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motor kapağının otomobile yerleştirilmeden önceki bu görüntüsü, bu bölmeyi oluşturan sade karbon fiber bölümle birlikte, daha büyük girişin tepesinde oluşturulan daha kısa soğutma çıkışını farklı bir şekilde gösteriyor.

Ferrari SF1000 ön kanat detay

Ferrari SF1000 ön kanat detay
4/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, birkaç yarış önce burunda güncelleme yapmış ve burnun içerisinde yer alan yatay kanadın pozisyonunu değiştirmişti. Bu arada, ön kanadın en üst planyasında da ayar mekanizmasının olduğu bölüm de bir miktar kırpılmıştı.

Alfa Romeo C39 ön kanat detay

Alfa Romeo C39 ön kanat detay
5/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo'ya ait bu fotoğrafta, ön kanadın üst planyalarının iç tarafı çıkarılmış durumda. Bu sayede planyalar altında yer alan destek kolları daha net görülüyor.

Mercedes F1 W11 DAS görünümü

Mercedes F1 W11 DAS görünümü
6/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes gelecek sene DAS'ı kullanamayacak olsa da onu araçta tutmaya devam ediyor.

Renault teknik detay

Renault teknik detay
7/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault'nun periskop tarzı motor hava girişinde hem halo üzerinde görebileceğiniz posta kutusu tarzında bir ana giriş, hem de halo altında görebileceğiniz ekstra bir soğutma girişi bulunuyor.

Mercedes F1 W11 arka detay

Mercedes F1 W11 arka detay
8/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in arkasında, atık borularının altında kaza yapısının iki yanına eklenmiş kanatçıklar dikkat çekiyor.

Racing Point RP20 arka detay

Racing Point RP20 arka detay
9/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP20'ye ait bu görüntüde ise arka kanadın kenar plakası ile şasiye bağlanan iç kısmı arasındaki geçiş bölgesinin Mercedes aracına göre daha kıvrımlı olduğu görülüyor.

McLaren MCL35 arka detay

McLaren MCL35 arka detay
10/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35'in difüzörin merkez kısmı, rakiplerine oranla çok daha dar görünüyor.

Ferrari SF1000 arka detay

Ferrari SF1000 arka detay
11/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu fotoğrafta, Ferrari difüzöründe birçok noktada işaret bantları olduğu görülüyor. Bu bantlar, yüksek hızlı kameralarla inceleme yapılırken referans noktası oluşturuyor ve parçalar arasında bir hareket olup olmadığını işaret ediyor. Takım bu verileri kullanarak, difüzör yüzeylerinin yapımında iyileşmeler sağlıyor. 

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”

Önceki haber

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”

Sonraki haber

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Giorgi Piola

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Marko: "Motor kararını Aralık ayında vereceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Motor kararını Aralık ayında vereceğiz"

Grosjean, diğer takımlarda Haas'tan daha iyi yönetildiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, diğer takımlarda Haas'tan daha iyi yönetildiğini düşünüyor

Son Haberler

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"

Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler
F1 Formula 1 / Özel Haber

Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

10s
2
Formula 1

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

9s
3
Formula 1

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

1g
4
Formula 1

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

12s
5
MotoGP

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

18s

Son Haberler

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"
F1

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"

Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler
F1

Bahreyn GP: En son teknik güncellemeler

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”
F1

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
F1

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
F1

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
15s

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.