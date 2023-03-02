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Bahreyn GP basın toplantısı programı belli oldu

FIA, Bahreyn Grand Prix'si öncesinde basın toplantısı programını açıkladı.

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Bahreyn GP basın toplantısı programı belli oldu
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2023 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'siyle resmen başlayacak ve hafta sonu her zaman olduğu gibi perşembe günü gerçekleştirilecek basın toplantısıyla start alacak.

Perşembe günü sürücülerin bir kısmı basın toplantısına katılacak, diğer kısmı ise gazetecilerle görüşme yapacak.

2 Mart Perşembe

Basın toplantısı;

TSi 15:30

Nyck De Vries (AlphaTauri)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Nico Hülkenberg (Haas)
Oscar Piastri (McLaren)
Logan Sargeant (Williams)

TSi 16:05

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (Alpine)
Charles Leclerc (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)

Gazetecilerle görüşme:

TSi 15:30

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
Alex Albon (Williams)

TSi 16:05

Esteban Ocon (Alpine)
Açıklanacak (Aston Martin)
Kevin Magnussen (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Sergio Pérez (Red Bull)

Cuma günü ise yılın ilk takım patronları toplantısı yapılacak.

3 Mart Cuma

TSi 16:00

Andrea Stella (McLaren)
Christian Horner (Red Bull)
Frédéric Vasseur (Ferrari)

TSi 16:30

Pat Fry (Alpine)
Dan Fallows (Aston Martin)
Mike Elliott (Mercedes)

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