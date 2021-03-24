Bahreyn GP basın toplantısı programı açıklandı

FIA, geçen yıl COVID-19 sonrası basın toplantısı formatını değiştirmiş ve basın toplantılarını sanal şekilde gerçekleştirmeye başlamıştı.

Bu formata göre her takımın iki pilotu, sırasıyla basın toplantısına katılıyor ve soruları yanıtlıyor.

Bu formatın bu yıl da kullanılmasına karar verildi.

25 Mart Perşembe - TSi 16:00

Nicholas Latifi (Williams)

George Russell (Williams)

Nikita Mazepin (Haas)

Mick Schumacher (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

Fernando Alonso (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Sergio Pérez (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Ayrıca cuma günü de takım patronları basın toplantısı düzenlenecek ve önce Zak Brown, Toto Wolff ve Christian Horner, ardından ise Laurent Rossi, Toyoharu Tanabe ve Jost Capito soruları yanıtlayacak.

26 Mart Cuma - TSi 16:00

Zak Brown (McLaren)

Toto Wolff (Mercedes)

Christian Horner (Red Bull)

Laurent Rossi (Alpine)

Toyoharu Tanabe (Honda)

Jost Capito (Williams)