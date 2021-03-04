Bahreyn GP, aşılanan ve COVID-19'u atlatan seyircilere açık olacak

Geçen yılın Kasım ayında yapılan yarış kapalı kapılar ardında gerçeklemişti ancak bu yıl 26-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bahreyn GP, seyircili şekilde yapılacak.

Bahreyn Pisti, Perşembe günü yaptığı açıklamada yarış için bilet satışının başladığını, ancak yalnızca COVID-19'a karşı aşılanmış ya da virüsten kurtulduklarını kanıtlayabilecek taraftarların tribünlerde olacağını duyurdu.

Taraftarların yarışa uygunluğu, ülkenin BeAware uygulaması aracılığı anlık olarak takip edilecek ve tamamen aşılanan kişilerin, ikinci dozlarını almalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekecek. İyileşmiş olanların da, enfeksiyon tarihinden itibaren iki hafta geçmiş olması gerekecek.

Tribünlerdeki tüm taraftarların, sürekli olarak maske takması gerekiyor. Ayrıca girişte sağlık kontrollerinden geçecekler. Tüm eğlence ve taraftar etkinlikleri açık havada yapılacak ve sosyal mesafe her yerde korunacak.

Kısıtlamalar, hafta sonu boyunca F1 Paddock Club'ın veya kurumsal bölümlerin çalışmayacağı anlamına geliyor.

Bahreyn International Circuit CEO'su Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa, "Bilet satışlarını bugün yeniden başlatıp taraftarlara bir kez daha F1 yarışına tanık olma fırsatı verebildiğimiz için çok mutluyuz."

“Geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında, sağlık kahramanlarını (doktorlar ve sağlık çalışanları) seyirci olarak ağırlamaktan onur duyduk ve bu sefer, yeni sezonun bu prestijli ilk yarışı için sahip olduğumuz biletleri daha geniş bir taraftar kitlesine sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bahreyn kısa süre önce testlere ve Grand Prix'ye katılan tüm personele, üç haftalık süre boyunca ülkede bulunmaları şartıyla, iki COVID-19 aşısı olma şansı sunmuştu.

Testler, Grand Prix'den iki hafta önce, yani 12-14 Mart tarihleri ​​arasında Bahreyn Pisti'nde yapılacak.