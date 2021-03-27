Bahreyn GP antrenman analizi: Red Bull önde ancak mücadele yakın

2021 F1 sezonu, Bahreyn'deki Cuma antrenmanlarıyla başladı. Aynı testlerde olduğu gibi antrenmanda gösterilen performansları yorumlamak da zor olabiliyor. Geçmişte birçok kez Cuma günü güçlü olmayıp sıralamalarda ya da yarışta yükselen ya da tam tersi olan durumlar gördük.

Bu sene normalde her biri 1.5 saat süren antrenmanların süresi, takımlara verilen lastik sayısında azalma olmadan 30 dakika kısaltıldı. Bu sayede Cuma günkü seanslar eskiye nazaran daha hareketli bir şekilde tamamlandı.

Red Bull ve Verstappen, sezon öncesi testlerde olduğu gibi her iki antrenman seansında da zirvede yer aldı ancak farklar testlerde olana göre çok daha yakındı. İlk seansta Verstappen ile Mercedes pilotu Valtteri Bottas arasında 0.298 sn fark varken 2. seansta Verstappen'in 0.095 sn arkasında McLaren'dan Lando Norris ve 0.235 sn arkasında Hamilton yer aldılar. 2. antrenmandaki tek turların tamamlanmasının ardından takımlar uzun sürüşlere başladılar. Orada atılan turları analiz ettiğimizde, Red Bull az farkla da olsa önde yer almaya devam etti.

Bu sene antrenman seanslarının kısaltılması, takımların işini daha da zorlaştıracak. Eskiden antrenman seansı herhangi bir sebeple durdurulduğunda, takımlar bu tür sürüşleri seansın başka bir bölümünde tamamlayabiliyordu. Bu sene ise bu tür kayıpları telafi etmek daha zor olacak.

Tek tur performansları

1 Verstappen Red Bull 1m30.847s - 2 Norris McLaren 1m30.942s +0.095s 3 Hamilton Mercedes 1m31.082s +0.235s 4 Sainz Ferrari 1m31.127s +0.280s 5 Tsunoda AlphaTauri 1m31.294s +0.447s 6 Stroll Aston Martin 1m31.393s +0.546s 7 Ocon Alpine 1m31.601s +0.754s 8 Giovinazzi Alfa Romeo 1m31.740s +0.893s 9 Russell Williams 1m32.331s +1.484s 10 Schumacher Haas 1m33.297s +2.450s

Tek tur performanslarına baktığımızda sadece zirvedeki takımlar değil, hepsinin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Uzun piste rağmen ilk 8 takımın dereceleri 0.8 sn içerisinde yer aldı.

Seansı ve sektör zamanlarını yakından takip edenler, Verstappen ve Hamilton'ın en hızlı turlarında 13. viraja kadar çok yakın olduklarını ancak ondan sonra farkın açıldığını gördüler. O viraj, Hamilton'ın sezon öncesi testlerde pist dışına taştığı ve 3. sektörün başladığı yer. Verstappen ve Red Bull 13. virajda ve son virajda Hamilton ve Mercedes'le farkı açmayı başardı.

Bu, Mercedes'in hâlâ aracın dengesi açısından ideal ayarları bulamadığını işaret ediyor. Araçların dengesi hem saf performans, hem de lastik kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Dengesiz araçlar pist üstünde ve virajlarda daha fazla hareket ediyorlar, bunun sonucunda lastikleri daha çabuk bitiriyorlar.

Tek tur performansı açısından sürpriz olan McLaren oldu. Norris, 1:30.942'lik derecesiyle iki lider takımı ayırmayı başardı. Autosport'a göre McLaren, 2. antrenman seansında motorun gücünü daha fazla açtığı için bu kadar yukarıda yer almış olabilir.

İlk 3 dışında Ferrari'den Carlos Sainz'ın tek tur zamanı da oldukça ilginçti. Sainz sadece 0.280 sn geride kaldı. Bu Ferrari'nin geçen seneye göre iyileştiğini işaret ediyor ancak diğer taraftan en hızlı turu Sainz'ın atması, araca daha alışkın olan Charles Leclerc'in daha fazlasını yapabileceği konusunda kırmızı ekibin umutlanmasını sağlıyor. Diğer taraftan Sainz'ın hızlı turunda, hava şartlarından ve rüzgar durumundan destek aldığı düşünülüyor.

İlk 8 takımın dünkü antrenmanlarda 0.8 sn içerisinde sıralanmış olması, orta grubun geçen seneki gibi yine çok yakın olacağını işaret ediyor. En büyük ilerlemelerden birisini Alfa Romeo yapmış gibi görünüyor. Alfa Romeo, Ferrari motorunun da etkisiyle Williams ve Haas'ın bulunduğu son gruptan ayrılarak orta grubu yakalamış gibi duruyor.

Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

1 Red Bull 1m37.509 13 tur 2 Mercedes 1m37.549 9 tur 3 AlphaTauri 1m38.268 10 tur 4 McLaren 1m38.460 11 tur 5 Ferrari 1m38.558 11 tur 6 Aston Martin 1m38.816 14 tur 7 Alpine 1m39.072 15 tur 8 Williams 1m39.744 16 tur

Orta lastiklerle uzun sürüşlere baktığımızda Red Bull, çok az farkla da olsa liderliğini koruyor. Bunun yanında Red Bull ve Mercedes, uzun sürüşlerde orta sıra takımlarından net bir şekilde ayrışmayı başarmış gibi duruyor.

Mercedes her ne kadar Red Bull'a yakın olsa da dikkat edilmesi gereken bir konu var, o da attıkları tur sayıları. Red Bull, 4 tur fazla atmasına rağmen Mercedes'ten daha iyi bir ortalama tutturmuş durumda.

Mercedes pilotları aracın uzun sürüşlerde sürülemez olduğundan şikayet ettiler ve dengenin iyileşmesinin gerektiğini söylediler. Mercedes, aracın dengesini iyileştirebilirse muhtemelen daha fazla performans bulacaktır. Ancak diğer taraftan Red Bull'un da motoru tam güç kullanmadığı düşünülüyor. Autosport'un gördüğü verilerde Verstappen'in uzun sürüşüne daha yüksek modda başladığı ancak ilerleyen turlarda motor modunu kıstıkları anlaşılıyordu. Ancak bildiğiniz üzere geçen seneden beri sıralamalarda ve yarışta tek mod kullanılıyor. Yani yarış içerisinde bu şekilde motor güçleriyle oynamaya izin verilmiyor.

Aslında tüm bunlar, testlerde ve antrenmanlarda hep bahsettiğimiz şeyin net göstergelerinden birisi. Motor modu, yakıt yükü, lastik basıncı gibi onlarca etmen performansları etkiliyor ve kimsenin bunları tam olarak bilme şansı bulunmuyor.

Lider iki takımın arkasında, orta grubun uzun sürüşleri de birbirine oldukça yakın görünüyor. McLaren, tek tur performansı olarak diğerlerinden ayrışmayı başarsa da uzun sürüş modunda muhtemelen olduğu yere geri döndü.

Testlerde orta grupta öne çıkan AlphaTauri ve McLaren, Cuma antrenmanlarında yine orta grupta ilk iki sırada yer aldılar. Ferrari şimdilik orta gruptan kurtulacakmış gibi görünmüyor ancak yine de geçen seneye göre daha güçlü olabilir. Aston Martin ve Alpine takımları ise testlerde olduğu gibi uzun sürüşlerde de orta bölümün arkasında yer aldılar. Bakalım bu trend sıralamalarda da devam edecek mi?

Yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

1 AlphaTauri 1m38.322s 10 tur 2 Ferrari 1m39.205s 11 tur 3 Williams 1m39.221s 16 tur 4 Alpine 1m39.360s 14 tur 5 Haas 1m40.807s 9 tur

Yumuşak lastikler çok hızlı aşındığı için yarışta kullanılması pek beklenmiyor. Bu yüzden lider takımların çoğu bu lastiklerle sürüş yapmadılar. Buna rağmen bazı takımlar yumuşak lastiklerle uzun sürüş gerçekleştirdiler. Aslında sıralamalarda 2. seansı geçemeyecek takımların, o lastiklerle uzun sürüş yaparak lastiklerin durumunu görmeleri gerekiyordu.

Yumuşak lastiklerle atılan uzun turlara baktığımızda da AlphaTauri orta grubun önünde yer alıyor. Ancak şu ana kadar değişmeyen bir şey varsa, o da Alpine takımının tüm lastiklerde ve sürüşlerde orta grubun en gerisinde kalmış olması.

Yumuşak lastiklerle uzun sürüşte Williams dahi Alpine'i geride bırakmayı başardı. Bu takımın ya performans gizlediği ya da ciddi sorun yaşadığı manasına geliyor. Tabii Williams'ın da hakkını vermek lazım. Son 3 seneyi sonuncu olarak tamamlayan takım, bu sene en azından Haas'ı net bir şekilde geçmiş gibi duruyor.

Genel olarak Red Bull ve Mercedes en önde görünüyor ancak hafta sonunun kalanının nasıl olacağını, özellikle de yarışın nasıl olacağını şimdiden söylemek zor. Pazar günü, Cuma günkü antrenmanlara göre hava şartları tamamen farklı olacak.

Dünkü antrenmanlarda hava sıcaklığı, testlerden daha sıcaktı. Bu yüzden Verstappen'in C5 lastiklerle derecesi, testlerdeki C4 lastikli en hızlı turundan 1.8 sn daha yavaş kaldı. Ancak Pazar günkü yarışta havanın düne göre 10 derece daha serin olması ve rüzgarın şiddetinin daha fazla olması bekleniyor. Tüm bunlar araçların, özellikle de Mercedes gibi aracın dengesinde sorun yaşayan takımların daha fazla sorun yaşamalarına neden olabilir. Mercedes için bir diğer sorun ise, yeni taban kurallarının özellikle düşük öne eğimli araçları daha olumsuz etkilediğinin anlaşılması. Hem Mercedes, hem de benzer felsefeye sahip Aston Martin yeni kurallardan daha fazla etkilenmiş gibi duruyorlar.

Büyük takımlar Cuma antrenmanlarında genel olarak orta lastiklere odaklandılar. Yumuşak lastiklerin pek dayanıklı olmaması nedeniyle birçok takım sıralamalarda 2. seansı orta lastiklerle geçmeye çalışacaklar ancak Pirelli'nin tahminlerine göre orta lastiklerle yumuşak lastikler arasında 0.9 sn, orta ile sert lastikler arasında 0.4 sn fark var. Bu, orta sıralarda yer alan tüm takımların orta lastiklerle 2. seansı geçemeyeceği manasına geliyor. Ancak bu takımlar, yumuşak lastiklerle yarışa başlamaları halinde orta ve sert lastiklerle başlayacaklar karşısında dezavantajlı olabilirler. Bu açıdan sıralamalarda 2. seans, lastik seçimi açısından kritik olacak.

2020 Bahreyn GP Cuma antrenman sonuçları

1 Hamilton Mercedes 1m28.971s - 2 Verstappen Red Bull 1m29.318s +0.347s 3 Perez Racing Point 1m29.403s +0.432s 4 Ricciardo Renault 1m29.462s +0.491s 5 Gasly AlphaTauri 1m29.551s +0.580s 6 Norris McLaren 1m29.841s +0.870s 7 Vettel Ferrari 1m30.110s +1.139s 8 Giovinazzi Alfa Romeo 1m30.627s +1.656s 9 Magnussen Haas 1m30.849s +1.878s 10 Latifi Williams 1m30.973s +2.002s

Bu seneki Cuma derecelerini karşılaştırdığımızda, Red Bull'un Mercedes'i geçmesinin dışında takımların da birbirlerine daha yaklaştıklarını görüyoruz. 2020'de ilk 6 takım 0.8 sn içerisinde yer alırken dünkü antrenmanlarda 8 takım bu aralıkta yer aldı.

Geçen sene Mercedes ile Red Bull arasında 0.4 sn varken, bu sene o aralıkta 4 takım yer alıyor. Mercedes'in Red Bull'un arkasına gerilemesi dışında, Aston Martin ve Alpine takımları da geçen seneye kıyasla sıralamada gerilemiş gibi duruyorlar.

Şu ana kadar gerçekleştirilen sadece 2 seansa bakarak, bizleri heyecan dolu, yakın mücadelelerin olduğu bir sezonun beklediğini söyleyebiliriz. Ancak bu beklentinin gerçek olup olmadığını, bugün başlayacak sıralamalarla birlikte göreceğiz.

2021 Formula 1 sezonu herkes için hayırlı olsun.