Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!

Bahreyn'de düne kıyasa daha iyi şartlar vardı ve hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 30 dereceydi.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı ancak hem birinci virajdaki frenaj noktasında, hem de 10. virajdaki frenaj noktasında sık sık lastiklerini kilitleyen isimler vardı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, lastiklerine ciddi şekilde zarar verdiler.

Derecelere bakıldığında ise başlangıçta 1:29'larda olan dereceler, seansın son bölümünde 1:29'un altına inmeye başladı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, 1:28.618'lik derecesiyle son 10 dakikaya kadar seansı lider götürmeyi başardı.

Ancak son 10 dakikaya girilirken Max Verstappen 1:28.355 yaparak günün en iyi derecesine imza attı ve kalan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in en yakın rakibi, yedi kez dünya şampiyonu ve cuma günkü antrenmanların lideri Hamilton oldu.

İngiliz pilot, son dakikalarda derecesini geliştiremedi ve 1:28.618'le 0.263 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1:28.721'lik zaman turuyla Verstappen'in 0.366, Hamilton'dan ise 0.103 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

Bugün yeni bir şasiye geçen Alex Albon 1:29.018'le Verstappen'in 0.663 saniye gerisinde dördüncü olarak nispeten iyi bir geri dönüş yaptı.

Orta grubun en iyisi McLaren'dan Carlos Sainz oldu. İspanyol sürücü, 1:29.455'le beşinci sıranın sahibi olurken, takım arkadaşı Lando Norris 0.1 saniye geride yedinci oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu ikiliyi, geçmişte Bahreyn'de iyi sonuçlar alan Pierre Gasly ayırdı. AlphaTauri sürücüsü, Sainz'ın sadece 0.017 saniye ardında kaldı.

Diğer AlphaTauri ile Daniil Kvyat 1:29.585'lik derecesiyle sekizinci sıranın sahibi olurken, Racing Point sürücüleri Lance Stroll ile Sergio Perez sürpriz şekilde geride kaldı.

Stroll, Sainz'ın 0.2 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, Perez de Stroll'ün 0.012 saniye gerisinde onuncu oldu.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, son dakikalarda attıkları turlarla 11. ile 12. sıralarda yer aldılar. Ricciardo, Perez'den 0.012 saniye yavaş kalırken, Ocon da Ricciardo'nun 0.007 saniye gerisinde kaldı.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotları dün olduğu gibi bugün de ilk ona giremedi.

Türkiye'de bu yılki ilk podyumunu alan Sebastian Vettel 1:29.859'la 13. sırada yer alırken, Charles Leclerc 1:30.183 yaptı ve 15. oldu. İkiliyi Antonio Giovinazzi ayırdı.

Williams'tan George Russell 16. en iyi zamanı yaparken, Haas sürücüleri Romain Grosjean ile Kevin Magnussen 17. ile 18. oldular.

Kimi Raikkonen, kendisi adına zor geçen seansı 19. sırada tamamladı. Son sırada ise bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Nicholas Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSI 17:00'de yapılacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

3. antrenman sonucu: