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Formula 1 / Bahreyn GP / Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!

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Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 15. yarışı öncesinde 3. antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Bahreyn'de düne kıyasa daha iyi şartlar vardı ve hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 30 dereceydi.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı ancak hem birinci virajdaki frenaj noktasında, hem de 10. virajdaki frenaj noktasında sık sık lastiklerini kilitleyen isimler vardı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, lastiklerine ciddi şekilde zarar verdiler.

Derecelere bakıldığında ise başlangıçta 1:29'larda olan dereceler, seansın son bölümünde 1:29'un altına inmeye başladı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, 1:28.618'lik derecesiyle son 10 dakikaya kadar seansı lider götürmeyi başardı.

Ancak son 10 dakikaya girilirken Max Verstappen 1:28.355 yaparak günün en iyi derecesine imza attı ve kalan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in en yakın rakibi, yedi kez dünya şampiyonu ve cuma günkü antrenmanların lideri Hamilton oldu.

İngiliz pilot, son dakikalarda derecesini geliştiremedi ve 1:28.618'le 0.263 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1:28.721'lik zaman turuyla Verstappen'in 0.366, Hamilton'dan ise 0.103 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

Bugün yeni bir şasiye geçen Alex Albon 1:29.018'le Verstappen'in 0.663 saniye gerisinde dördüncü olarak nispeten iyi bir geri dönüş yaptı.

Orta grubun en iyisi McLaren'dan Carlos Sainz oldu. İspanyol sürücü, 1:29.455'le beşinci sıranın sahibi olurken, takım arkadaşı Lando Norris 0.1 saniye geride yedinci oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu ikiliyi, geçmişte Bahreyn'de iyi sonuçlar alan Pierre Gasly ayırdı. AlphaTauri sürücüsü, Sainz'ın sadece 0.017 saniye ardında kaldı.

Diğer AlphaTauri ile Daniil Kvyat 1:29.585'lik derecesiyle sekizinci sıranın sahibi olurken, Racing Point sürücüleri Lance Stroll ile Sergio Perez sürpriz şekilde geride kaldı.

Stroll, Sainz'ın 0.2 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, Perez de Stroll'ün 0.012 saniye gerisinde onuncu oldu.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, son dakikalarda attıkları turlarla 11. ile 12. sıralarda yer aldılar. Ricciardo, Perez'den 0.012 saniye yavaş kalırken, Ocon da Ricciardo'nun 0.007 saniye gerisinde kaldı.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotları dün olduğu gibi bugün de ilk ona giremedi.

Türkiye'de bu yılki ilk podyumunu alan Sebastian Vettel 1:29.859'la 13. sırada yer alırken, Charles Leclerc 1:30.183 yaptı ve 15. oldu. İkiliyi Antonio Giovinazzi ayırdı.

Williams'tan George Russell 16. en iyi zamanı yaparken, Haas sürücüleri Romain Grosjean ile Kevin Magnussen 17. ile 18. oldular.

Kimi Raikkonen, kendisi adına zor geçen seansı 19. sırada tamamladı. Son sırada ise bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Nicholas Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSI 17:00'de yapılacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'28.355  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'28.618 0.263
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 14 1'28.721 0.366
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 12 1'29.018 0.663
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 12 1'29.455 1.100
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 16 1'29.472 1.117
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 8 1'29.567 1.212
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 17 1'29.585 1.230
9 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 13 1'29.660 1.305
10 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 12 1'29.672 1.317
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 9 1'29.684 1.329
12 France Esteban Ocon Renault Renault 11 1'29.691 1.336
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1'29.859 1.504
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 10 1'29.970 1.615
15 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'30.183 1.828
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'30.559 2.204
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 16 1'30.652 2.297
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 12 1'30.759 2.404
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 16 1'30.823 2.468
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 19 1'30.917 2.562
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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