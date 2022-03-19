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Formula 1 / Bahreyn GP Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı!

2022 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı!
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Bahreyn'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, sıralama turları ve yarıştan birkaç saat önce yapıldığı için temsili şartlara sahip değildi.

Seans içerisinde pist sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadı. Sadece Ferrari pilotu Charles Leclerc, 11. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Fakat bir yere çarpmadan dola devam edebildi.

Dün gerçekleştirilen antrenman turlarında Ferrari ve Red Bull sürücüleri öne çıkarken, bugün mücadeleye Mercedes'in de katıldığı görüldü. Seansın ilk anlarında liderlik Leclerc'teydi fakat saniyeler sonra Red Bull pilotu Max Verstappen'den 1:33.035 geldi ve liderliği aldı.

Bu derece yaklaşık 15 dakika zirvede kaldı ve sonrasında sürpriz şekilde George Russell 1:32.935 yaparak liderliği eline geçirdi.

Fakat Charles Leclerc yeni set lastikle 1:32.640'lık bir tur yaparak bir kez daha liderliğe oturdu. Bu tur bir süre zirvede kalsa da, son sözü 1:32.544 yapan Verstappen söyledi ve sıralama turları öncesinde ilk sırada yer aldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

Derecelerin yakınlığına bakılırsa sıralama turlarında Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotları arasında keyifli bir mücadele olacak.

Verstappen'in en yakın takipçisi, harika bir tur atmadığını söyleyen ve son sektörden memnun olmayan Leclerc oldu. Monakolu pilotun turu, Verstappen'den 0.096 saniye yavaştı.

Sergio Perez, iyi bir turla gelmesine rağmen orta sektörde kaybettiği zamanla 0.247 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes, cuma gününün ardından karamsar açıklamalarda bulunsa da, cumartesi sabahı oldukça iyi göründüler.

Russell bir ara liderliğe yükseldiği seansı 0.391 saniye geride dördüncü sırada noktaladı. Böylelikle ilk dörtte üç farklı takım pilotu yer almış oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, hâlâ aracın ön tarafından yeterince memnun değildi ve takım arkadaşından 0.4 saniye daha yavaş bir tur çıkarmasının ardından beşinci sırada yer aldı. 

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W13

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, düne oranla daha mutlu görünse de, en hızlı turunda hata yaptı ve 0.577 saniye geride altıncı oldu. Bu da ilk altının Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarından oluştuğu anlamına geliyor.

Haas, Kevin Magnussen ile ilk onda yer almayı sürdürdü. Danimarkalı pilot son bölümde attığı 1:33.437'lik derecesiyle yedinci sırada yer aldı. Bu tur Verstappen'den 0.893 saniye yavaştı.

Alfa Romeo için pozitif görüntü üçüncü antrenmanda da devam etti. Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, 8. ve 9. sıralarda yer alıp, ilk ona girmeyi başardılar.

Aston Martin, zorlu cuma gününün ardından Lance Stroll ile ilk ona girmeyi başardı. Kanadalı pilot, Zhou'dan 0.040 saniye yavaştı.

McLaren bir kez daha ilk onun dışında kaldı. Lando Norris 1.4 saniye geride kaldığı seansta 11. olurken, Daniel Ricciardo 1.8 saniye geride 15. olabildi.

Nico Hulkenberg, Sebastian Vettel'in yokluğunda AMR22'nin direksiyonuna geçmişti ve şimdiye kadar kusursuz bir iş yapmayı sürdürdü. Alman pilot, tempo eksikliği yaşamadı ve seansı 1.4 saniye geride 12. bitirdi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

AlphaTauri için pek parlak bir seans olmadı. Pierre Gasly ancak 13. olabilirken, Yuki Tsunoda direksiyonu döndüremediğini söylemesinin ardından garajdan çıkamadı. Bundan ötürü de zaman turu kaydedemedi.

Haas'ın diğer pilotu Mick Schumacher, en hızlı turunda hata yapmasının ardından 1.7 saniye geride 14. oldu.

Fernando Alonso ve Esteban Ocon, diğer takımların aksine sert/orta hamurlarda çalıştılar. Alonso, orta hamurla 2 saniye geride 16. olurken, Ocon 2.4 saniye geride 18. oldu. Bu ikiliyi pek parlak bir görüntü çizmeyen Williams'tan Alex Albon ayırdı.

Nicholas Latifi ise 3.1 saniye geride ancak 19. sırada yer alabildi.

Sıralama turları bugün TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 15 1'32.544  
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'32.640 0.096
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 20 1'32.791 0.247
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 19 1'32.935 0.391
5 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'33.053 0.509
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 15 1'33.121 0.577
7 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'33.437 0.893
8 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 1'33.733 1.189
9 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 18 1'33.880 1.336
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 14 1'33.920 1.376
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'33.955 1.411
12 27 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 18 1'33.971 1.427
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 18 1'34.176 1.632
14 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'34.295 1.751
15 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 20 1'34.378 1.834
16 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'34.628 2.084
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'34.868 2.324
18 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 16 1'34.957 2.413
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'35.667 3.123
20 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 0    
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