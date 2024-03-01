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Formula 1 Bahreyn GP
Antrenman raporu

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

2024 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2024 sezonunun ilk yarışı öncesinde, hafta sonunun son antrenman seansı bugün düzenlendi.

Güneş altında, nispeten daha sıcak bir havada gerçekleştirilen seansta pist dışına taşan birkaç isim dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Seansın ilk bölümü genel olarak sakin geçti ve zaman tablosundaki değişim pek de temsili görünmüyordu.

Son 15 dakikaya girilirken sürücüler gaza daha fazla basmaya başladılar ve perşembe günü araçtan pek memnun görünmeyen Red Bull pilotu Max Verstappen, zirveyi takım arkadaşından alarak son anlara lider girdi.

Fakat bugün yapılan ayar değişiklikleriyle "araçta büyük bir adım attıklarını" söyleyen Fernando Alonso,1:30.965 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Bitime beş dakika kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan iyi bir tur geldi; İspanyol pilot 1:30.824'lük turuyla Alonso'yu 0.141 saniye farkla geçti.

Seansın kalan bölümünde Sainz'ı geçebilen bir isim çıkmazken, İspanyol pilot 1:31'in altına inen iki isimden birisi olarak zirvede yer aldı.

İkinci sırada, Aston Martin'le pozitif bir hafta sonu geçiren Alonso yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen'in 0.238 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Charles Leclerc 0.270 saniye geride dördüncü oldu.

Sabah yeni bir kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçen Lando Norris ise, yakın mücadelede 0.294 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes pilotları perşembe günü en hızlı zamanı yapsalar da, üçüncü antrenmanda geride kaldılar. George Russell seansın altıncı en iyi zamanını yaparken, en hızlı turunda trafiğe takılan ve dışarı taşan Lewis Hamilton 12. oldu.

McLaren'ın genç ismi Oscar Piastri'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Sergio Perez, Nico Hulkenberg ve Lance Stroll tamamladı.

Daniel Ricciardo, yakın mücadelede 11. en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda 13. ve Kevin Magnussen 14. oldu.

Williams pilotu Alex Albon 15. olurken, onu Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Logan Sargeant ve Pierre Gasly takip etti.

Tüm sürücüler en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları TSi 19:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 18

1'30.824

   214.515
2 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.141

1'30.965

 0.141 214.183
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.238

1'31.062

 0.097 213.955
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.270

1'31.094

 0.032 213.880
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 12

+0.294

1'31.118

 0.024 213.823
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.366

1'31.190

 0.072 213.655
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.386

1'31.210

 0.020 213.608
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17

+0.424

1'31.248

 0.038 213.519
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13

+0.454

1'31.278

 0.030 213.449
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 17

+0.572

1'31.396

 0.118 213.173
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 13

+0.625

1'31.449

 0.053 213.049
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20

+0.628

1'31.452

 0.003 213.042
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 14

+0.807

1'31.631

 0.179 212.626
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 20

+0.847

1'31.671

 0.040 212.533
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+1.141

1'31.965

 0.294 211.854
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 17

+1.176

1'32.000

 0.035 211.773
17 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 16

+1.272

1'32.096

 0.096 211.553
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 11

+1.300

1'32.124

 0.028 211.488
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 16

+1.301

1'32.125

 0.001 211.486
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 14

+1.558

1'32.382

 0.257 210.898
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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