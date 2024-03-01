2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2024 sezonunun ilk yarışı öncesinde, hafta sonunun son antrenman seansı bugün düzenlendi.

Güneş altında, nispeten daha sıcak bir havada gerçekleştirilen seansta pist dışına taşan birkaç isim dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Seansın ilk bölümü genel olarak sakin geçti ve zaman tablosundaki değişim pek de temsili görünmüyordu.

Son 15 dakikaya girilirken sürücüler gaza daha fazla basmaya başladılar ve perşembe günü araçtan pek memnun görünmeyen Red Bull pilotu Max Verstappen, zirveyi takım arkadaşından alarak son anlara lider girdi.

Fakat bugün yapılan ayar değişiklikleriyle "araçta büyük bir adım attıklarını" söyleyen Fernando Alonso,1:30.965 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Bitime beş dakika kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan iyi bir tur geldi; İspanyol pilot 1:30.824'lük turuyla Alonso'yu 0.141 saniye farkla geçti.

Seansın kalan bölümünde Sainz'ı geçebilen bir isim çıkmazken, İspanyol pilot 1:31'in altına inen iki isimden birisi olarak zirvede yer aldı.

İkinci sırada, Aston Martin'le pozitif bir hafta sonu geçiren Alonso yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen'in 0.238 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Charles Leclerc 0.270 saniye geride dördüncü oldu.

Sabah yeni bir kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçen Lando Norris ise, yakın mücadelede 0.294 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes pilotları perşembe günü en hızlı zamanı yapsalar da, üçüncü antrenmanda geride kaldılar. George Russell seansın altıncı en iyi zamanını yaparken, en hızlı turunda trafiğe takılan ve dışarı taşan Lewis Hamilton 12. oldu.

McLaren'ın genç ismi Oscar Piastri'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Sergio Perez, Nico Hulkenberg ve Lance Stroll tamamladı.

Daniel Ricciardo, yakın mücadelede 11. en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda 13. ve Kevin Magnussen 14. oldu.

Williams pilotu Alex Albon 15. olurken, onu Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Logan Sargeant ve Pierre Gasly takip etti.

Tüm sürücüler en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları TSi 19:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: