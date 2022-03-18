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Formula 1 / Bahreyn GP Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada

Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

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Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada
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Bahreyn GP hafta sonu, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve 2. antrenman turları ile devam etti. 

1. antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz. 

1. antrenman raporu :

Bahreyn'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansları, her zaman takımlar için daha önemli oluyor çünkü bu seans, akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. 

Sıralama ve yarış seansları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiğinden, bu seans önemli bir hâl alıyor. Takımlar, gerçeğe daha yakın veriler toplayabiliyorlar ve bu seansı yoğun bir şekilde geçiriyorlar. 

Ayrıca, güneş battığından ve hava soğuduğundan sürüş için daha uygun koşullar oluşuyor. Böylelikle daha rekabetçi tur zamanları görebiliyoruz. 

2. antrenman seansında pist sıcaklığı 17.5 dereceydi. Bahreyn'in standartlarına göre, oldukça serin bir akşamdı. 

Ferrari pilotları seansa hızlı başladılar. Leclerc birinci ve Sainz ikinciydi. Sonrasında Verstappen de partiye katıldı ve 2. sıraya yükseldi. 

Seansın ilk 20 dakikasında; Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, Hamilton ilk 5'i oluştu. Leclerc'in turu oldukça güçlüydü ve en yakın rakibiyle arasında 0.5 saniye vardı. Bu turlar, orta hamurla atılmıştı. 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansı yarılamaya yaklaşırken ise yumuşak lastikle turlar gelmeye başladı. Magnussen, yumuşak lastikle ikinci, Ocon ise üçüncü sıraya yükseldi. 

Aston Martin pilotları da yumuşak lastikle turladılar ancak bu iki pilotun 0.7 sn kadar arkasında kaldılar. 

Diğer pilotlar da yumuşak lastiklere geçtiler ve dereceler gelişmeye başladı. İlk olarak Alonso zirveye çıktı, sonrasında Leclerc geldi ve Alonso'nun 0.6 sn önünde ilk sıraya yerleşti. Sainz, son virajda hata yaptı ve rekabetçi bir tur kaydedemedi. 

Ardından Verstappen sahneye çıktı ve ilk sıraya yükseldi. Bottas ve Schumacher de yumuşak lastikle gayet iyi tempo sergilediler. 

Hamilton ise sorunlar yaşadı. İngiliz pilot, ilk olarak çok fazla dalgalanma olduğunu belirtti ve sonrasında da ön frenlerde bir sorun olduğunu rapor etti. 7 kez dünya şampiyonu pilotun DRS'sinde de bir sorun vardı ve en hızlı turunda DRS kullanamadı. 

Yumuşak lastiklerde hızlı turlar atılmasının ardından Verstappen, Leclerc, Russell, Alonso, Bottas ilk 5'i oluştu. 

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Bu hızlı turların ardından ise takımlar yarış simülasyonlarına odaklandılar. Russell, Verstappen, Perez gibi isimler; yumuşak lastikle yarış simülasyonlarına başladılar ve Pazar akşamı gerçekleştirilecek yarış için veriler topladılar.

Yarış simülasyonlarına geçilmesiyle birlikte, Verstappen'in turunu geçebilen olmadı. Hollandalı pilot, 1:31.936'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. 

Leclerc ise Verstappen'in 0.087 saniye arkasında 2. oldu. Carlos Sainz, Verstappen'in yarım saniye arkasında üçüncü olurken, onu Russell takip etti. Mercedes için zor bir gün geride kaldı. 

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso ilk 5'i tamamlarken, Bottas altıncı oldu ve Alfa Romeo'nun gerçek temposunu gösterdi. Perez, takım arkadaşının 1 saniye arkasında 7. sırada yer aldı. 

Mick Schumacher, Hamilton'ın önünde 8. oldu. 

Hamilton seans içinde dalgalanma, fren ve DRS sorunu yaşadı. Bunların sonucunda 9. olabildi. 

Magnussen ise ilk 10'u tamamladı. Haas için iyi bir seans geride kalmış oldu. 

Norris 11, Ocon 12. oldular. Ocon, Alpine'in getirdiği yeni sidepod güncellemesini bu seans kullanamadı çünkü geçen seansta sidepod'u kırılmıştı. Fransız pilot, yeni sidepod'un gelmesini bekleyecek. 

AlphaTauri pilotları 13 ve 14. sırayı paylaştılar. Gasly, takım arkadaşını geçmeyi başardı. 

Zhou ise 15. oldu. 

Aston Martin ve Williams, gridin sonlarında yer aldılar. 

Lance Stroll 16. olurken, Nico Hulkenberg seansı 17. sırada tamamladı. 

Daniel Ricciardo, araçta yaşanan bir sızıntı nedeniyle seansı erken noktaladı ve 18. olabildi. Avustralyalı pilot, oldukça şanssız bir sezon başlangıcı geçiriyor. 

Williams pilotları ise son iki sırada yer aldılar. 

Bahreyn GP hafta sonu, yarın 15.00'te başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 20 1'31.936     211.921
2 Monaco Charles Leclerc 20 1'32.023 0.087 0.087 211.720
3 Spain Carlos Sainz Jr. 22 1'32.520 0.584 0.497 210.583
4 United Kingdom George Russell 25 1'32.529 0.593 0.009 210.563
5 Spain Fernando Alonso 24 1'32.877 0.941 0.348 209.774
6 Finland Valtteri Bottas 30 1'32.951 1.015 0.074 209.607
7 Mexico Sergio Perez 20 1'32.958 1.022 0.007 209.591
8 Germany Mick Schumacher 24 1'33.085 1.149 0.127 209.305
9 United Kingdom Lewis Hamilton 23 1'33.144 1.208 0.059 209.172
10 Denmark Kevin Magnussen 23 1'33.183 1.247 0.039 209.085
11 United Kingdom Lando Norris 27 1'33.280 1.344 0.097 208.867
12 France Esteban Ocon 25 1'33.360 1.424 0.080 208.688
13 France Pierre Gasly 24 1'33.621 1.685 0.261 208.107
14 Japan Yuki Tsunoda 26 1'33.789 1.853 0.168 207.734
15 China Guan Yu Zhou 27 1'33.953 2.017 0.164 207.371
16 Canada Lance Stroll 25 1'33.958 2.022 0.005 207.360
17 Germany Nico Hulkenberg 28 1'34.061 2.125 0.103 207.133
18 Australia Daniel Ricciardo 12 1'34.166 2.230 0.105 206.902
19 Canada Nicholas Latifi 28 1'34.486 2.550 0.320 206.201
20 Thailand Alexander Albon 22 1'34.735 2.799 0.249 205.659
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