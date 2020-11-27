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Formula 1 / Bahreyn GP / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

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Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!
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, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 15. yarışı öncesinde 2. antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Bahreyn'deki ikinci antrenman seansı akşam saatlerinde yapıldı ve güç dengeleriyle ilgili daha net bir tablo sunması bekleniyordu. Çünkü sıralama turları ve yarış tam da bu şartlarda yapılacak.

Hava, ilk seansla benzer şekilde 25 dereceydi ve pist sıcaklığı da 26 derece civarındaydı.

Seans içerisinde sürücülerin neredeyse tamamı 1. ve 10. virajlarda lastiklerini bloke ettiler. Bundan ötürü de verimli turlar atmakta zorlandılar.

Seansın orta kısmına gelindiğinde Red Bull F1 pilotu Alex Albon, son virajda aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Albon iyiydi ancak araç çok fazla hasar gördü. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Alex Albon's Red Bull Racing RB16 on the back of a truck

Alex Albon's Red Bull Racing RB16 on the back of a truck

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon Red Bull Racing RB16 on the back of a truck

Alex Albon Red Bull Racing RB16 on the back of a truck

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seans yeniden başladıktan saniyeler sonra tekrar kırmızı bayrak çıktı. Çünkü piste köpek girmişti ve FIA, risk almak istemedi.

Seans başladıktan sonra Max Verstappen 1:29.318'lik zaman turuyla liderliği eline geçirmeyi başardı. 

Dakikalar sonra Lewis Hamilton 1:28.971'le Red Bull pilotuna yanıt verdi. Kalan süre içerisinde 1:29'un altına inebilen veya Hamilton'ı geçebilen bir isim çıkmadı.

Bu sonuçla Hamilton, ilk antrenman seansının ardından ikinci seansı da zirvede tamamlamış oldu.

Red Bull pilotu Verstappen, 1:29.318'lik derecesiyle Hamilton'ın gerisinde kalsa da, iki Mercedes'in arasına girerek iyi bir iş yapmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes'ten Valtteri Bottas, Hamilton'la aynı turları atmakta zorlandı ve 1:29.336 ile 0.365 saniye geride üçüncü oldu.

Racing Point'ten Sergio Perez, yine ilk dörtte yer aldı ve Hamilton'ın sadece 0.432 saniye ardındaydı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, ikinci seansta ön bölüme yaklaşan isimlerden bir tanesiydi ve 1:29.462 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

Bahreyn pistini seven isimlerin başında gelen Pierre Gasly, yine ilk 10'a girdiği seansta 1:29.551'le altıncı en iyi dereceyi yaptı.

En iyi McLaren sürücüsü olan Lando Norris 1:29.841'le yedinci oldu. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise ilk seansın aksine ilk ona giremedi ve 13. sırada yer aldı.

AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat ve kaza yaparak seansa erken veda eden Albon ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Albon'un 0.071 saniye ardında 11. en iyi dereceyi yaparken, Ferrari sürücüleri yine ilk ona girmeyi başaramadı.

Sebastian Vettel 1:30.110'luk derecesiyle 12. en iyi dereceyi yaparken, Charles Leclerc 1:30.407 ile 14. oldu.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ve ilk seansı kaçıran Kimi Raikkonen 15. ile 17. sıralarda yer aldılar.

Kevin Magnussen bu iki sürücüyü ayırdı.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Romain Grosjean ve George Russell yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü TSI 15:00'te yapılacak ve Serhan Acar anlatımıyla S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İkinci seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 28 1'28.971     218.983
2 Netherlands Max Verstappen 34 1'29.318 0.347 0.347 218.132
3 Finland Valtteri Bottas 30 1'29.336 0.365 0.018 218.089
4 Mexico Sergio Perez 32 1'29.403 0.432 0.067 217.925
5 Australia Daniel Ricciardo 27 1'29.462 0.491 0.059 217.781
6 France Pierre Gasly 36 1'29.551 0.580 0.089 217.565
7 United Kingdom Lando Norris 30 1'29.841 0.870 0.290 216.863
8 Canada Lance Stroll 32 1'29.871 0.900 0.030 216.790
9 Russian Federation Daniil Kvyat 34 1'29.900 0.929 0.029 216.720
10 Thailand Alexander Albon 17 1'30.014 1.043 0.114 216.446
11 France Esteban Ocon 30 1'30.085 1.114 0.071 216.275
12 Germany Sebastian Vettel 35 1'30.110 1.139 0.025 216.215
13 Spain Carlos Sainz Jr. 33 1'30.271 1.300 0.161 215.830
14 Monaco Charles Leclerc 30 1'30.407 1.436 0.136 215.505
15 Italy Antonio Giovinazzi 33 1'30.627 1.656 0.220 214.982
16 Denmark Kevin Magnussen 27 1'30.849 1.878 0.222 214.456
17 Finland Kimi Raikkonen 34 1'30.928 1.957 0.079 214.270
18 Canada Nicholas Latifi 32 1'30.973 2.002 0.045 214.164
19 France Romain Grosjean 28 1'31.119 2.148 0.146 213.821
20 United Kingdom George Russell 29 1'31.636 2.665 0.517 212.615
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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