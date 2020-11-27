Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

Bahreyn'deki ikinci antrenman seansı akşam saatlerinde yapıldı ve güç dengeleriyle ilgili daha net bir tablo sunması bekleniyordu. Çünkü sıralama turları ve yarış tam da bu şartlarda yapılacak.

Hava, ilk seansla benzer şekilde 25 dereceydi ve pist sıcaklığı da 26 derece civarındaydı.

Seans içerisinde sürücülerin neredeyse tamamı 1. ve 10. virajlarda lastiklerini bloke ettiler. Bundan ötürü de verimli turlar atmakta zorlandılar.

Seansın orta kısmına gelindiğinde Red Bull F1 pilotu Alex Albon, son virajda aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Albon iyiydi ancak araç çok fazla hasar gördü. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Alex Albon's Red Bull Racing RB16 on the back of a truck Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon Red Bull Racing RB16 on the back of a truck Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seans yeniden başladıktan saniyeler sonra tekrar kırmızı bayrak çıktı. Çünkü piste köpek girmişti ve FIA, risk almak istemedi.

Seans başladıktan sonra Max Verstappen 1:29.318'lik zaman turuyla liderliği eline geçirmeyi başardı.

Dakikalar sonra Lewis Hamilton 1:28.971'le Red Bull pilotuna yanıt verdi. Kalan süre içerisinde 1:29'un altına inebilen veya Hamilton'ı geçebilen bir isim çıkmadı.

Bu sonuçla Hamilton, ilk antrenman seansının ardından ikinci seansı da zirvede tamamlamış oldu.

Red Bull pilotu Verstappen, 1:29.318'lik derecesiyle Hamilton'ın gerisinde kalsa da, iki Mercedes'in arasına girerek iyi bir iş yapmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, locks up Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes'ten Valtteri Bottas, Hamilton'la aynı turları atmakta zorlandı ve 1:29.336 ile 0.365 saniye geride üçüncü oldu.

Racing Point'ten Sergio Perez, yine ilk dörtte yer aldı ve Hamilton'ın sadece 0.432 saniye ardındaydı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, ikinci seansta ön bölüme yaklaşan isimlerden bir tanesiydi ve 1:29.462 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

Bahreyn pistini seven isimlerin başında gelen Pierre Gasly, yine ilk 10'a girdiği seansta 1:29.551'le altıncı en iyi dereceyi yaptı.

En iyi McLaren sürücüsü olan Lando Norris 1:29.841'le yedinci oldu. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise ilk seansın aksine ilk ona giremedi ve 13. sırada yer aldı.

AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat ve kaza yaparak seansa erken veda eden Albon ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Albon'un 0.071 saniye ardında 11. en iyi dereceyi yaparken, Ferrari sürücüleri yine ilk ona girmeyi başaramadı.

Sebastian Vettel 1:30.110'luk derecesiyle 12. en iyi dereceyi yaparken, Charles Leclerc 1:30.407 ile 14. oldu.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ve ilk seansı kaçıran Kimi Raikkonen 15. ile 17. sıralarda yer aldılar.

Kevin Magnussen bu iki sürücüyü ayırdı.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Romain Grosjean ve George Russell yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü TSI 15:00'te yapılacak ve Serhan Acar anlatımıyla S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İkinci seans sonucu: