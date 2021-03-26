Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

Formula 1'de uzun bekleyiş bugün itibariyle sona erdi ve sürücüler ilk antrenman seansıyla birlikte piste çıktılar.

Hava sıcaklığı 36 derece olurken, pist sıcaklığı 49 dereceyi buldu.

Sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıkıp yumuşak lastiklerle en hızlı tur denemeleri yapmaya başladılar.

Liderlik seans içerisinde birden fazla kez el değiştirdi ve ilk turların ardından lider Lewis Hamilton'dı.

Daha sonra sert lastikle epey iyi bir tur zamanı çıkaran ve ardından yumuşak lastiğe geçiş yapan Lando Norris 1:31.897 ile liderliğe oturdu.

İngiliz sürücünün zaman turu oldukça iyiydi ve son dakikalarda sürücülerin büyük bir kısmı yeni set yumuşak lastikle tekrar piste çıktılar.

Lewis Hamilton 1:31.921 yapıp 0.024 saniye yavaş kalırken, Valtteri Bottas 1:31.692 yaparak liderliğe oturdu.

Ancak Red Bull pilotu Max Verstappen, oldukça güçlü bir son tur çıkardı ve 1:31.394 yaparak zirveye oturdu.

Seansın kalan kısmında Red Bull pilotunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen, hafta sonuna güçlü şekilde başlamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antrenman turlarında tüm gözler elbette, testlerdeki sorunlardan sonra Mercedes'in üzerindeydi.

Mercedes pilotları, testlere kıyasla nispeten daha dengeli göründüler ve Bottas 1:31.692'lik zaman turuyla Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

McLaren, tıpkı testlerde olduğu gibi Bahreyn'deki ilk antrenman seansında da oldukça güçlü bir performans ortaya koydu.

Özellikle Norris'in hem sert hem de yumuşak lastikle attığı turlar çok hızlı ve tutarlıydı. İngiliz sürücü 1:31.897'lik zaman turuyla 0.503 saniye geride kalsa da, seansı üçüncü sırada tamamlamış oldu.

Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton 1:31.921'lik zaman turuyla, lider Verstappen'in 0.527 saniye ardında dördüncü oldu. En hızlı turunda vakit kaybeden Hamilton'ın turu, takım arkadaşından da 0.2 saniye yavaştı.

Ferrari pilotları, geçen yılla kıyaslandığında çok daha iyi pozisyonlarda yer aldılar. Özellikle Charles Leclerc iyi turlar attı ve 1:31.993 ile 0.599 saniye geride beşinci oldu. Leclerc, en hızlı turunda Norris'in 0.096 saniye ardında kaldı. Carlos Sainz ise yeni takımıyla katıldığı ilk seansta Leclerc'ten yavaş kalsa da, 0.972 saniye geride sekizinci olup ilk ona girdi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez, ilk antrenman seansında Verstappen'le aynı turları atmakta zorlandı. Yeni takımıyla ilk yarışına katılmaya hazırlanan Meksikalı sürücü 0.677 saniye geride altıncı oldu.

AlphaTauri sürücüleri nispeten iyi bir seans geçirdi. Pierre Gasly 1:32.195'lik zaman turuyla yedinci en iyi zamanı yaparken, çaylak Yuki Tsunoda 1:33.329 yaptı ve 1.935 saniye geride 14. oldu. Japon pilot, en hızlı turunda trafikte kaldı ve vakit kaybetti.

McLaren'ın yeni pilotu Daniel Ricciardo 1:32.434 yaparak 1 saniye geride dokuzuncu oldu ve Norris'in 0.5 saniye ardında kaldı.

İlk onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi tamamlarken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 11 sırada kendisine yer buldu.

Aston Martin yıllar sonra ilk F1 yarışına hazırlanırken, Sebastian Vettel ve Lance Stroll, ilk antrenman seansı kapsamında aracın direksiyonuna geçti.

Vettel araçla sık sık boğuştuğu seansta 1:33.157 yapıp 12. olurken, takım arkadaşı Lance Stroll 1:33.233 yaparak 13. oldu. İkilinin nasıl bir yakıt yükü veya motor moduyla turladığı bilinmese de, tempoları tıpkı Alpine pilotları gibi pek de iyi görünmedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon en iyi zaman turunda liderin 2.1 saniye ardında kalırken, Fernando Alonso'nun en hızlı turu liderden 2.4 saniye daha yavaştı. İkili sırasıyla 15. ve 16. olabildiler.

Son dört sırada Williams ve Haas pilotları yer aldı. George Russell 1:34.127'lik zaman turuyla, Nicholas Latifi'nin önünde 17. olurken, Mick Schumacher de 1:34.501'lik zaman turuyla Nikita Mazepin'in önünde 19. oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, en çok tur atan isim 23 turla Gasly oldu.

İkinci antrenman seansı TSI 18:00'de gerçekleştirilecek ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Seans sonuçları: