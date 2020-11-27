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Formula 1 / Bahreyn GP / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

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Bahreyn GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 15. yarışı öncesinde ilk antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Sabah saatlerinde pistin olduğu bölgede yağmur vardı ancak seans içerisinde herhangi bir yağmur yoktu.

Ancak hava normalden daha soğuktu. Hava sıcaklığı seans içerisinde 26 derece olurken, pist sıcaklığı 27 dereceydi.

Daha önce açıklandığı üzere Roy Nissany, ilk seansta George Russell'ın yerini aldı. Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo'suna ise Robert Kubica geçti.

Seansın özellikle ilk bölümünde yol tutuş sorunu yaşayan isimler vardı. Özellikle frenleme bölümlerinde pek çok pilot lastiklerine zarar verdi.

Romain Grosjean, Haas VF-20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Romain Grosjean, Haas VF-20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seans içerisinde Romain Grosjean, Max Verstappen ve Charles Leclerc spin atan isimler oldular. Grosjean, lastiklerine çok fazla hasar verdiği için pite dönmek zorunda kaldı.

Zaman tablosunun en üstünde ise Mercedes pilotları vardı.

Sadece Mercedes pilotlarının 1:30'un altına inebildiği seansta, Türkiye'de kariyerinin yedinci şampiyonluğunu elde eden Lewis Hamilton, seansın büyük çoğunluğunu lider götürdü.

Hamilton, 1:29.288'lik derecesiyle diğer pilotları büyük bir farkla geride bırakarak seansın en hızlı ismi olmayı başardı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

En yakın rakibi ise takım arkadaşı Valtteri Bottas'tı. Ancak Fin pilot, 1:29.482'lik zaman turuyla Hamilton'ın 0.449 saniye geride kaldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Türkiye'de bu yılki ilk podyumunu yakalayan Racing Point pilotu Sergio Perez, 1:30.000'lık derecesiyle seansı üçüncü sırada tamamladı ve Bahreyn hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'dan Carlos Sainz, Perez'i sadece 0.018 saniye geriden takip ederken, onu da sadece 0.031 saniye geriden Pierre Gasly takip etti. Bu üç isim sadece 0.049 saniye içinde dizildiler.

Red Bull'dan Max Verstappen ve takım arkadaşı Alex Albon sırasıyla altıncı ile yedinci oldular.

Verstappen 1:30.294 yaparken, Albon 1:30.302 yaptı. 

Renault pilotu Esteban Ocon son 10 dakikaya girilirken attığı 1:30.384'lük zaman turuyla sekizinci olurken, ilk onu Lance Stroll ve Daniel Ricciardo tamamladı.

Ferrari pilotları Leclerc ve Sebastian Vettel, ilk ona girmeyi başaramadılar. Leclerc 1:30.589'la 1.5 saniye geride 11. olurken, onu sadece 0.029 saniye geriden Vettel takip eti.

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kubica, Macaristan'dan sonra ilk kez F1 aracının direksiyonuna döndü ve 1:30.732'lik zaman turuyla seansı 13. sırada bitirdi. Polonyalı pilot, bu sonuçla 16. sırada yer alan takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'yi geride bıraktı.

İki Alfa Romeo sürücüsünün arasında Grosjean ve Kevin Magnussen yer aldı.

Sezon sonunda AlphaTauri'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Daniil Kvyat 17. olurken, Lando Norris 18., Nicholas Latifi 19. ve Nissany 20. oldu.

İkinci antrenman seansı TSI 18:00'de yapılacak.

Bahreyn GP 1. antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 40 1'29.033  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 41 1'29.482 0.449
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 31 1'30.000 0.967
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 31 1'30.018 0.985
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 34 1'30.049 1.016
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 18 1'30.294 1.261
7 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 34 1'30.302 1.269
8 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'30.384 1.351
9 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 30 1'30.426 1.393
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 30 1'30.508 1.475
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'30.589 1.556
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 24 1'30.628 1.595
13 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 24 1'30.732 1.699
14 France Romain Grosjean Haas Ferrari 28 1'30.832 1.799
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'30.854 1.821
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 27 1'30.896 1.863
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 37 1'31.020 1.987
18 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 27 1'31.392 2.359
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 29 1'32.472 3.439
20 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 27 1'32.801 3.768
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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