Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor Sonraki / Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı
Formula 1 / Bahreyn GP Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

2022 Bahreyn Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk sırada yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider
Haberi dinle

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından 2022 Formula 1 sezonu, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Bir saat üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, sıralama turları veya yarış şartlarında gerçekleşmediği için derece anlamında büyük bir anlam ifade etmiyordu. Yine de takımlar hemen piste çıkıp, araçlarını ve lastiklerini anlamaya odaklandılar.

İlk dakikaların geride kalmasından hemen sonra yeni bir sidepod tasarımıyla piste çıkan Alpine pilotu Esteban Ocon'un aracının sağ tarafındaki kısım yerinden çıktı ve parçalandı. Piste saçılan parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Ayrıca Lewis Hamilton'ın aracından da start düzlüğünde bir parça koptuğu görüldü. Seans içerisinde bu iki olay haricinde başka bir olay yoktu.

Sürücü tarafına bakıldığında ise Ferrari pilotu Charles Leclerc en hızlı tur denemesi yaparken aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son şampiyon Max Verstappen, ilk 25 dakika geride kalırken 1:34.783 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Sonrasında Pierre Gasly yumuşak lastikle 1:34.193 yaparak liderliği eline geçirdi. Seansın kalan kısmında Fransız pilotu geçebilen başka bir isim çıkmadı.

Gasly böylelikle 20222 sezonunun ilk antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Ferrari pilotları, seansa sert lastiklerle başlayıp, sonrasında orta hamura geçtiler. Charles Leclerc  1:34.557'lik turuyla Gasly'nin 0.364 saniye gerisinde ikinci oldu ve orta hamurla atılan derecelerde zirvede yer aldı. Leclerc'in bu dereceyi spin attığı lastiklerle yaptığını da belirtelim. 

Monakolu pilotun takım arkadaşı Carlos Sainz, en hızlı turlarında trafiğe denk gelmesine rağmen 0.418 saniye geride üçüncü oldu. İspanyol pilot da en hızlı turunu orta hamurla attı.

Mercedes, Bahreyn GP'ye yeni bir güncelleme paketi ile gelmişti. Fakat ilk antrenman seansındaki performansları pek de parlak değildi. George Russell, yumuşak lastiğe rağmen 0.436 saniye geride ancak dördüncü sırada yer alabildi.

Lewis Hamilton ise yaşadığı dalgalanma problemleriyle beraber 0.750 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı.

Red Bull pilotu Verstappen, Ferrari sürücüleri gibi en hızlı turunu orta hamurla kaydetti. Hollandalı sürücü, sert hamurla sadece iki tur attı ve sonrasında orta hamurla uzun sürüşlere odaklandı.

Verstappen'in en hızlı turu lider Gasly'den 0.549 saniye yavaştı, Leclerc'in de 0.185 saniye gerisinde kaldı.

Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yokluğu nedeniyle Lance Stroll daha fazla ön plana çıktı çünkü Nico Hulkenberg'in yeni araçla hiç deneyimi yoktu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kanadalı sürücü, yumuşak lastikle Gasly'nin 0.621 saniye gerisinde kalmasının ardından altıncı oldu.

Alpine için oldukça tuhaf bir seans geride kaldı. Ocon seansın başında sidepodunun parçalanmasının ardından bir süre garajda kaldı. Fakat aynı zamanda Fernando Alonso da belli bir süre piste çıkmadı.

İspanyol pilot, sadece 14 tur attı ve yumuşak lastik dışında başka bir hamur test etmedi. Alonso, son bölümdeki 1:35.000'lık turuyla sekizinci oldu.

Ocon ise tekrar piste çıkmasının ardından seansı 15 turla 12. sırada tamamladı. Ocon'un turu, Alonso'dan 0.151 saniye yavaştı.

AlphaTauri'de Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda 0.835 saniye geride dokuzuncu olurken, ilk 10'u orta hamurla 0.857 saniye geride kalan Sergio Perez tamamladı.

Perez'in bu turu, takım arkadaşı Verstappen'den 0.3 saniye yavaş kaldı.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ateşleme sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve çok değerli bir pist üstü süresini kaybetti. Guanyu Zhou ise ilk antrenman seansında iyi bir performansla 11. en iyi zamanı yaptı. 

Williams'ta Nicholas Latifi 1.451 saniye geride 13. olurken, Hulkenberg 1 yıl aradan sonra yaptığı ilk sürüşü 14. bitirdi. Hulkenberg'in turu, Stroll'den 1 saniye kadar yavaştı.

Williams'ın yeni pilotu Alex Albon ancak 15. olabildi. McLaren sürücüleri ise yeni fren testlerine odaklandılar ve ilk 15'e giremediler. Lando Norris 2.1 saniye geride 16. olurken, Daniel Ricciardo 2.2 saniye 17. oldu.

Haas pilotları en hızlı turlarını orta hamurla atmalarının ardından 18. ve 19. sıraların sahibi oldu. Mick Schumacher'in turu Kevin Magnussen'den yaklaşık 0.2 saniye daha hızlıydı.

Alfa Romeo pilotu Bottas sadece iki tur attığı seansta zaman turu kaydedemedi.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 23 1'34.193  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 22 1'34.557 0.364
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 23 1'34.611 0.418
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 1'34.629 0.436
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 22 1'34.742 0.549
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 22 1'34.814 0.621
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1'34.943 0.750
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 14 1'35.000 0.807
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 20 1'35.028 0.835
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 23 1'35.050 0.857
11 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 20 1'35.053 0.860
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'35.151 0.958
13 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 15 1'35.644 1.451
14 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 23 1'35.815 1.622
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 17 1'35.923 1.730
16 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 22 1'36.304 2.111
17 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 20 1'36.402 2.209
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'36.536 2.343
19 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'36.804 2.611
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 2    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor
Önceki haber

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor
Sonraki haber

Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı

Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı Bahreyn GP
Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

Verstappen: "Açıklamalarına bakarsak, Mercedes sonuncu olacak" Bahreyn GP
Formula 1

Verstappen: "Açıklamalarına bakarsak, Mercedes sonuncu olacak"

F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich Bahreyn
FIA F2

F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich

Son Haberler

Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı
Formula 1 Formula 1

Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider
Formula 1 Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor

Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek
Formula 1 Formula 1

Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.