Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

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Aylar süren hazırlık sürecinin ardından 2022 Formula 1 sezonu, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Bir saat üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, sıralama turları veya yarış şartlarında gerçekleşmediği için derece anlamında büyük bir anlam ifade etmiyordu. Yine de takımlar hemen piste çıkıp, araçlarını ve lastiklerini anlamaya odaklandılar.

İlk dakikaların geride kalmasından hemen sonra yeni bir sidepod tasarımıyla piste çıkan Alpine pilotu Esteban Ocon'un aracının sağ tarafındaki kısım yerinden çıktı ve parçalandı. Piste saçılan parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Ayrıca Lewis Hamilton'ın aracından da start düzlüğünde bir parça koptuğu görüldü. Seans içerisinde bu iki olay haricinde başka bir olay yoktu.

Sürücü tarafına bakıldığında ise Ferrari pilotu Charles Leclerc en hızlı tur denemesi yaparken aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son şampiyon Max Verstappen, ilk 25 dakika geride kalırken 1:34.783 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Sonrasında Pierre Gasly yumuşak lastikle 1:34.193 yaparak liderliği eline geçirdi. Seansın kalan kısmında Fransız pilotu geçebilen başka bir isim çıkmadı.

Gasly böylelikle 20222 sezonunun ilk antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Ferrari pilotları, seansa sert lastiklerle başlayıp, sonrasında orta hamura geçtiler. Charles Leclerc 1:34.557'lik turuyla Gasly'nin 0.364 saniye gerisinde ikinci oldu ve orta hamurla atılan derecelerde zirvede yer aldı. Leclerc'in bu dereceyi spin attığı lastiklerle yaptığını da belirtelim.

Monakolu pilotun takım arkadaşı Carlos Sainz, en hızlı turlarında trafiğe denk gelmesine rağmen 0.418 saniye geride üçüncü oldu. İspanyol pilot da en hızlı turunu orta hamurla attı.

Mercedes, Bahreyn GP'ye yeni bir güncelleme paketi ile gelmişti. Fakat ilk antrenman seansındaki performansları pek de parlak değildi. George Russell, yumuşak lastiğe rağmen 0.436 saniye geride ancak dördüncü sırada yer alabildi.

Lewis Hamilton ise yaşadığı dalgalanma problemleriyle beraber 0.750 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı.

Red Bull pilotu Verstappen, Ferrari sürücüleri gibi en hızlı turunu orta hamurla kaydetti. Hollandalı sürücü, sert hamurla sadece iki tur attı ve sonrasında orta hamurla uzun sürüşlere odaklandı.

Verstappen'in en hızlı turu lider Gasly'den 0.549 saniye yavaştı, Leclerc'in de 0.185 saniye gerisinde kaldı.

Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yokluğu nedeniyle Lance Stroll daha fazla ön plana çıktı çünkü Nico Hulkenberg'in yeni araçla hiç deneyimi yoktu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kanadalı sürücü, yumuşak lastikle Gasly'nin 0.621 saniye gerisinde kalmasının ardından altıncı oldu.

Alpine için oldukça tuhaf bir seans geride kaldı. Ocon seansın başında sidepodunun parçalanmasının ardından bir süre garajda kaldı. Fakat aynı zamanda Fernando Alonso da belli bir süre piste çıkmadı.

İspanyol pilot, sadece 14 tur attı ve yumuşak lastik dışında başka bir hamur test etmedi. Alonso, son bölümdeki 1:35.000'lık turuyla sekizinci oldu.

Ocon ise tekrar piste çıkmasının ardından seansı 15 turla 12. sırada tamamladı. Ocon'un turu, Alonso'dan 0.151 saniye yavaştı.

AlphaTauri'de Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda 0.835 saniye geride dokuzuncu olurken, ilk 10'u orta hamurla 0.857 saniye geride kalan Sergio Perez tamamladı.

Perez'in bu turu, takım arkadaşı Verstappen'den 0.3 saniye yavaş kaldı.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ateşleme sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve çok değerli bir pist üstü süresini kaybetti. Guanyu Zhou ise ilk antrenman seansında iyi bir performansla 11. en iyi zamanı yaptı.

Williams'ta Nicholas Latifi 1.451 saniye geride 13. olurken, Hulkenberg 1 yıl aradan sonra yaptığı ilk sürüşü 14. bitirdi. Hulkenberg'in turu, Stroll'den 1 saniye kadar yavaştı.

Williams'ın yeni pilotu Alex Albon ancak 15. olabildi. McLaren sürücüleri ise yeni fren testlerine odaklandılar ve ilk 15'e giremediler. Lando Norris 2.1 saniye geride 16. olurken, Daniel Ricciardo 2.2 saniye 17. oldu.

Haas pilotları en hızlı turlarını orta hamurla atmalarının ardından 18. ve 19. sıraların sahibi oldu. Mick Schumacher'in turu Kevin Magnussen'den yaklaşık 0.2 saniye daha hızlıydı.

Alfa Romeo pilotu Bottas sadece iki tur attığı seansta zaman turu kaydedemedi.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: