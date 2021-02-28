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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn, F1 çalışanlarına COVID-19 aşısı yapmayı teklif ediyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Bahreyn Krallığı, 2021 Formula 1 sezon öncesi testleri ve Bahreyn GP için ülkeye geleceklere COVID-19 aşısı yapmaları konusunda teklif yapacaklarını açıkladı.

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Bahreyn, F1 çalışanlarına COVID-19 aşısı yapmayı teklif ediyor

Basra Körfezi'nde yer alan Krallık, 12-14 Mart tarihleri arasında bu sene gerçekleştirilecek tek sezon öncesi test seansına ev sahipliği yapacak. Daha sonrasında ise 26-28 Mart tarihleri arasında sezonun ilk yarış hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Bahreyn şu an için dünyadaki en yüksek COVID-19 aşılama oranına sahip ülkelerden birisi. Ülke nüfusunun % 9'u şimdiden gerekli iki doz aşıyı vurulmuş durumda. Formula 1 personeli, testlerden itibaren Bahreyn'de 3 tam hafta geçireceği için onlara aşı yapma teklifinde bulunulacağı açıklandı.

Bahreyn ayrıca ülkede gerçekleştirilecek tüm büyük organizasyonlarında gönüllü olanlara aşı yapabileceğini belirtti. Böylece hem organizasyonlara katılacaklara, hem de yerel vatandaşa fayda sağlanmış olacak.

Açıklamada, "Testler de dahil olmak üzere bu yılki Formula 1 organizasyonunun zaman çizelgesi nedeniyle, katılımcıların büyük çoğunluğu yarıştan önce üç haftalık süre boyunca Bahreyn'de bulunacak. Bu da, (Pfizer-BioNTech aşısı) aşıyı değerlendirmek isteyenler için ek koruma sağlamak adına eşsiz bir fırsat sunuyor." denildi.

 

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, aşılamayı kabul eden "yarış katılımcılarına" ilk dozun ülkeye gelir gelmez yapılacağını, ikinci dozun ise ilk aşıdan 21 gün sonra yani ülkeden ayrılmadan yapılacağını duyurdu.

Ancak F1 sözcüsü, organizasyonun kendi bünyesinde yer alan personeline bu şekilde aşılamaya izin verme planlarının olmadığını, Birleşik Krallık'taki sağlık sistemi içerisinde aşılama planının yapıldığını söyledi.

Takımların çoğunun da Bahreyn'in bu teklifine olumsuz cevap vereceği düşünülüyor.

Bahreyn'in COVID-19'a yakalanma seviyesi Şubat ayında günlük 848 vaka sayısı ile en yüksek rakama ulaştı. Ülkede şu ana kadar toplam 444 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Luke Smith

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