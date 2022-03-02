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Bahreyn F1 testinin programı belli oldu

Formula 1, Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testiyle alakalı nihai programı yayınladı.

Bahreyn F1 testinin programı belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Mart ayı nihayet geldi çattı ve artık Formula 1'in yeni sezonu giderek yaklaşıyor. Takımlar zaten Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testinde piste çıktılar ve yeni araçlarına dair ilk verileri topladılar.

Sezon öncesi testler, 10 Mart'ta başlayacak olan Bahreyn testi ile devam edecek.

Bu test, üç gün sürecek ve 10 takımın tamamı 20 Mart'ta aynı pistte yapılacak Bahreyn GP öncesinde araçları üzerindeki son rötuşları yapacaklar.

F1, Barselona'da canlı yayın yapmamıştı ve araçlara dair pek fazla video da paylaşılmadı. Fakat Bahreyn'de gerçekleştirilecek test F1'den canlı yayınlanacak.

Bahreyn'deki kış testleri yine sabah ve öğleden sonra şeklinde ikiye bölündü.

İlk bölüm sabah TSi 10:00'da başlayacak ve 14:00'e kadar devam edecek. Sonrasında bir saatlik ara verilecek.

Bir saatlik aranın ardından 15:00'te öğleden sonra seansı başlayacak ve 19:00'a kadar sürecek.

Üç gün de program aynı olacak.

Test programı:

Gün Seans süresi
10 Mart Perşembe 10:00-19:00
11 Mart Cuma 10:00-19:00
12 Mart Cumartesi 10:00-19:00
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