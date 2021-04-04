Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor

2021 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, COVID-19 nedeniyle sezon sonuna ertelenmişti ve bundan ötürü yeni sezonun ilk yarışı Bahreyn GP oldu.

Bahreyn'in ilk yarış olmasıyla beraber sezon öncesi testleri de Barselona'dan Sakhir pistine alındı.

Testler normalde Barselona'da yapılıyor ve yılın o aylarında hava Barselona'da epey soğuk oluyor. Bu da testleri olumsuz etkileyen bir şey. Bahreyn'de ise özellikle ilk gün, kum fırtınası nedeniyle oldukça zordu. Yine de takımlar testlerden memnun kaldılar.

Gelecek yıl yepyeni araçlar kullanılacak ve bu araçların, yeni sezondan önce yaklaşık 4 ila 8 gün arasında test edileceği tahmin ediliyor.

Bahreyn GP organizatörleri ise bu testlerin de gelecek yıl Sakhir'de yapılmasını ümit ediyorlar.

Son kez 2014'te sezon öncesi testine ev sahipliği yapan Sakhir pistinin CEO'su Şeyh Salman bin Isa Al Khalifa, RaceFans ile olan özel röportajında, "2014'te yaptığımız testi hatırlıyorum."

"Bu test, ona kıyasla biraz daha kısaydı: Sadece üç gün sürdü. Umarım gelecek yıl yeni motorlar ve yeni araçlarla daha düzgün bir test yapabiliriz."

"Yaşanan şeylerden sonra teste ev sahipliği yapmamız mantıklıydı. Avustralya ertelenmişti ve sezon öncesi testine, açılış yarışının ev sahipliği yapması mantıklıydı."

"2022'de teste ev sahipliği yapacak mıyız? Henüz Liberty Media ile bu konuda konuşmadık ama kendi açımdan konuşursam, Sakhir'in bu testlere ev sahipliği yapmasını isteriz."

"Avustralya'nın veya diğerlerinin bundan sonrası için ne yapmaya karar verdiğini bilmiyorum, fakat sezon öncesi testinin ve ilk yarışın aynı yerde olmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.