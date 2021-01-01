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Formula 1 / Son dakika

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton

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Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton
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, Editör

Başta William Hill olmak üzere çeşitli bahis şirketlerine göre 2021 F1 sezonunu favorisi Mercedes pilotu Lewis Hamilton.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl şampiyonluğa ulaşan isim olmayı başardı ve son yedi yılda altıncı F1 şampiyonluğunu elde etti.

İngiliz pilot henüz yeni kontrat imzalamadı ancak takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz bahis kuruluşu William Hill, 2021 sezonu öncesinde yeni sezonun favorisi olarak Hamilton'ı işaret etti.

Hamilton 1.40'la 2021'in favorisi ilan edildi. Max Verstappen yılın ikinci favorisi olurken, Valtteri Bottas üçüncü sırada yer aldı.

Bu yıl Red Bull'a geçecek Sergio Perez dördüncü sırada yer alırken, George Russell 26 oranla sürpriz şekilde sezonun beşinci favorisi olarak açıklandı.

Bahisçiler, Russell'ın Mercedes'e geçme ihtimaline karşılık bu oranı vermiş gibi görünüyor.

Oranlara bakıldığında Charles Leclerc'in şampiyonluk şansının yeni takım arkadaşı Carlos Sainz ve Alpine ile F1'e dönen Fernando Alonso'dan daha yüksek olduğu görülüyor.

Favoriler ve oranlar:

 
L. Hamilton 1.4
M. Verstappen 6.0
V. Bottas 6.5
S. Perez 19.0
G. Russell 26.0
C. Leclerc 34.0
C. Sainz, F. Alonso 51.0
L. Norris, D. Ricciardo 67.0
L. Stroll, S. Vettel 101.0
P. Gasly, E. Ocon 251.0
Y. Tsunoda 501.0
A. Giovinazzi, K. Raikkonen, M. Schumacher 1001.0
N. Mazepin 2001.0
N. Latifi 5001.0
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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