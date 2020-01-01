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Formula 1 / Son dakika

Bahis şirketlerine göre 2020 sezonunun favorisi Hamilton

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Bahis şirketlerine göre 2020 sezonunun favorisi Hamilton
Ekleyen:
, Editör
1 Oca 2020 08:31

İngiliz bahis şirketi William Hill, 2020 Formula 1 sezonu için Lewis Hamilton'ı favori olarak gösterdi.

Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana beş şampiyonluk kazanmayı başardı ve sadece 2016'da Nico Rosberg'e mağlup oldu.

2020'de kurallar istikrarlı şekilde kalacak ve Mercedes'in gücünü korumaya devam etmesi bekleniyor. Hamilton'ın da son yıllardaki güçlü performansını sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak geçen yılın sonunda hem Ferrari hem de Red Bull performansını arttırmayı başarmıştı. Yine de William Hill şirketi, 2020 için Hamilton'ı favori gösterdi.

Şirket, Hamilton'a 1.61 oranı verirken, Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Charles Leclerc üçlüsüne 6.50'lik bir oran verdi.

Sebastian Vettel'in şampiyonluk şansına verilen oranın bu üçlüden daha düşük olması gözlerden kaçmadı. Vettel'e 8.50'lik bir oran verildi.

2020 F1 şampiyonluk bahis oranları:
L. Hamilton 1.61
M. Verstappen, V. Bottas, C. Leclerc 6.50
S. Vettel 8.50
P. Gasly, D. Kvyatt, A. Albon 101.0
C. Sainz 201.0
L. Norris 501.0
E. Ocon, D. Ricciardo, S. Perez, K. Raikkonen 1001,0
G. Russell, K. Magnussen, A.Giovinazzi, L.Stroll, R.Grosjean 2001.0
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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