Bahis şirketlerine göre 2020 sezonunun favorisi Hamilton

Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana beş şampiyonluk kazanmayı başardı ve sadece 2016'da Nico Rosberg'e mağlup oldu.

2020'de kurallar istikrarlı şekilde kalacak ve Mercedes'in gücünü korumaya devam etmesi bekleniyor. Hamilton'ın da son yıllardaki güçlü performansını sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak geçen yılın sonunda hem Ferrari hem de Red Bull performansını arttırmayı başarmıştı. Yine de William Hill şirketi, 2020 için Hamilton'ı favori gösterdi.

Şirket, Hamilton'a 1.61 oranı verirken, Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Charles Leclerc üçlüsüne 6.50'lik bir oran verdi.

Sebastian Vettel'in şampiyonluk şansına verilen oranın bu üçlüden daha düşük olması gözlerden kaçmadı. Vettel'e 8.50'lik bir oran verildi.