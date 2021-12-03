Bahis şirketleri Hamilton'ı favori olarak görüyor

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, sezon boyunca şampiyonluk için yoğun bir mücadeleye giriştiler. Momentum sürekli iki tarafa doğru da gidip geldi. Bu durum bahis şirketlerinin oranlarında da net şekilde görülebiliyor.

Bahis şirketleri, bitime iki yarış kala şampiyonluğun favorisi olarak Hamilton'ı görüyorlar. Ancak yıl boyunca durum sürekli değişti.

Geçen yılın sonunda Hamilton'ın şampiyonluğu için verilen oran 1,35'di. Verstappen'in şampiyonluğu ise verilen oran ise 5,50'i bulmuştu.

Bahreyn'deki yarıştan sonra durum değişti ve ikilinin oranları birbirine yaklaştı. Bir noktada Hamilton'ın oranı 4,00'e kadar çıkarken, Verstappen'in şampiyonluğu için verilen oran 1,22'ye indi.

Fakat geride kalan yarışlardan sonra Hamilton, rüzgarı ardına aldı ve OddsBeater'a göre şampiyonluğa yakın olan taraf, puan farkına rağmen Hamilton.

Hamilton için şu anda 1,55, Verstappen içinse 2,10'luk bir oran belirlenmiş durumda.

Bu oranlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

OddsBeater'a göre geçen yılın başından bu yana oranların değişimi:

WK F1: de ontwikkeling van de odds seizoen 2021 tot Saudi-Arabië