Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider Sonraki / Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"
Formula 1 Haberler

Bahis şirketleri Hamilton'ı favori olarak görüyor

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bahis şirketleri, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk için Lewis Hamilton'ı favori olarak görüyorlar.

Bahis şirketleri Hamilton'ı favori olarak görüyor

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, sezon boyunca şampiyonluk için yoğun bir mücadeleye giriştiler. Momentum sürekli iki tarafa doğru da gidip geldi. Bu durum bahis şirketlerinin oranlarında da net şekilde görülebiliyor.

Bahis şirketleri, bitime iki yarış kala şampiyonluğun favorisi olarak Hamilton'ı görüyorlar. Ancak yıl boyunca durum sürekli değişti.

Geçen yılın sonunda Hamilton'ın şampiyonluğu için verilen oran 1,35'di. Verstappen'in şampiyonluğu ise verilen oran ise 5,50'i bulmuştu.

Bahreyn'deki yarıştan sonra durum değişti ve ikilinin oranları birbirine yaklaştı. Bir noktada Hamilton'ın oranı 4,00'e kadar çıkarken, Verstappen'in şampiyonluğu için verilen oran 1,22'ye indi.

Fakat geride kalan yarışlardan sonra Hamilton, rüzgarı ardına aldı ve OddsBeater'a göre şampiyonluğa yakın olan taraf, puan farkına rağmen Hamilton.

Hamilton için şu anda 1,55, Verstappen içinse 2,10'luk bir oran belirlenmiş durumda.

Bu oranlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

OddsBeater'a göre geçen yılın başından bu yana oranların değişimi:

WK F1: de ontwikkeling van de odds seizoen 2021 tot Saudi-Arabië

WK F1: de ontwikkeling van de odds seizoen 2021 tot Saudi-Arabië

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider
Önceki haber

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider
Sonraki haber

Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"

Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Ricciardo ile girdiği bahsi kaybeden Abiteboul nihayet dövmeyi yaptırdı
Formula 1

Ricciardo ile girdiği bahsi kaybeden Abiteboul nihayet dövmeyi yaptırdı

Marko: "Mercedes, Suudi Arabistan'da Brezilya'daki kadar hızlı olmayacak"
Formula 1

Marko: "Mercedes, Suudi Arabistan'da Brezilya'daki kadar hızlı olmayacak"

Steiner: "Schumacher, dünya şampiyonu olacak yeteneklere sahip"
Formula 1

Steiner: "Schumacher, dünya şampiyonu olacak yeteneklere sahip"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, insan hakları sorunları sebebiyle Suudi Arabistan’da “rahat” değil Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton, insan hakları sorunları sebebiyle Suudi Arabistan’da “rahat” değil

Hill: "2021 sezonunun Hamilton ve Verstappen kazasıyla bitmesi F1 için üzücü olur"
Formula 1

Hill: "2021 sezonunun Hamilton ve Verstappen kazasıyla bitmesi F1 için üzücü olur"

Brundle: “Hamilton, şampiyonluk savaşında ‘aşırı hız moduna’ geçti”
Formula 1

Brundle: “Hamilton, şampiyonluk savaşında ‘aşırı hız moduna’ geçti”

Son Haberler

Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"

Bahis şirketleri Hamilton'ı favori olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Bahis şirketleri Hamilton'ı favori olarak görüyor

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider

Yeni Cidde pisti: Hazır mı ve iyi mi?
Formula 1 Formula 1

Yeni Cidde pisti: Hazır mı ve iyi mi?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.