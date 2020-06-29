Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

F1News'in hazırladığı habere göre bahis şirketleri Avusturya Grand Prix'si için iki ismi favori olarak gördüler.

Buna göre Lewis Hamilton ve Max Verstappen ilk yarışın favorisi konumunda yer alıyorlar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, üçüncü favori konumunda yer alırken, Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel dördüncü ile beşinci sıralarda yer aldılar.

Avusturya GP bahisleri:

Hamilton, Verstappen 3.00 Leclerc 6.00 Bottas 7.00 Vettel 7.50 Albon 26,00 Perez 51.00 Stroll 101,00 Sainz 176.00 Norris 251,00 Kvyat, Gasly, Ricciardo, Raikkonen, Ocon 501.00 Grosjean, Magnussen, Giovinazzi 1.001,00 Russell, Latifi 2.001,00

Ancak Lewis Hamilton, 2020 F1 dünya şampiyonluğu için açık favori gibi görünüyor.

Max Verstappen ikinci favori, Charles Leclerc ile Valtteri Bottas ise üçüncü favori konumunda yer alıyorlar.

Pilotlar şampiyonası bahisleri:

Hamilton 1.61 Verstappen 5.50 Leclerc, Bottas 9.00 Vettel 17:00 Albon 101,00 Perez 201.00 Sainz, Riccardo, Stroll 501.00 Norris, Magnussen, Ocon 1.001,00 Raikkonen 1.501,00 Kvyat, Gasly, Giovinazzi 2.001,00 Russell, Latifi 2.501,00

Takımlar şampiyonasında Mercedes açık ara favori olacak. Red Bull ilginç şekilde Ferrari'nin önünde yer alıyor.

Takımlar şampiyonası bahisleri: