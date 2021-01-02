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Formula 1 / Haberler

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

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Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"
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, Editör

Eski Ferrari test pilotu Luca Badoer da Lewis Hamilton hakkında konuşanlar kervanına katıldı. Badoer, İngiliz pilotun Kaiser ve Ayrton Senna ile eşit olduğunu düşünüyor.

Michael Schumacher'in Fransız Alpileri'nde geçirdiği dramatik kayak kazasının üzerinden tam 7 geçti.

O günden bu yana Alman pilot hakkında hiçbir açıklama gelmedi. Ancak efsane pilotun oğlu, bu yedi yıllık süreçte Formula 1'e giden basamakları teker teker çıkarak Formula 1'e adım attı.

Aynı zamanda 2020, Schumacher'in pek çok rekorunun kırıldığı bir yıl oldu.

20 yılı aşkın bir süre boyunca Schumacher'le sıkı bir dostluğa sahip olan Luca Badoer, sözlerine Schumacher ve onun rekorlarını eline geçiren Lewis Hamilton'ı kıyaslayarak başladı: “Lewis'e saygı duyulması gerekiyor. Onun sadece en güçlü araca sahip olduğu için kazandığını düşünenlere katılmıyorum. "

“Benim için son 30 yılda en güçlüleri Schumi, Ayrton Senna ve Hamilton'dı. Tek fark ne mi? Diğer ikisi Ferrari ile şampiyonluk kazanmadı, bu da size bir bakıma daha fazla şey veriyor."

Zamanında Badoer efsanevi Schumi'nin oğlu Mick'le tanışma imkanı bulurken Schumi'de onun büyük oğluyla tanışmış.

O zamanları hatırlayan Badoer, unutamadığı bir anıyı da bizlerle paylaştı.

“Mick, benim için bir evlat gibidir, umarım Haas'ta kendini gösterir. Ben de onun hayallerini gerçekleştirdiğini görür ve bundan keyif alırım."

"Bir anekdot hatırlıyorum. 5 veya 6 yaşında olmalıydı, Fiorano'daki pistte testteydik. Schumi, teste Mick'i de getirmişti ve bir noktada mopedin üstüne çıktı."

"Bir gezintiye çıkmak istediğini fark ettim ve bunu yerine getirmek için onu kucağıma aldım. Michael'ın garajdan fırladığı andaki yüz ifadesi hâlâ aklımda! Bana 'Lütfen dikkatli ol!' der gibi endişeli bir bakış atmıştı."

Uzun yıllar Ferrari'nin test pilotu olan Badoer, 2009'da Ferrari ile iki yarışa katılmış ve ardından kariyerini sonlandırmıştı.

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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