Bacağından hafifçe sakatlanan Sainz'ın ciddi bir sıkıntısı yok, Monako'da yarışacak

Salı akşamı Monako'da düzenlenen geleneksel yardım maçı yine oldukça ilgi çekti, bu kapsamda Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly ve Andrea Kimi Antonelli gibi birçok önemli isim sahada hünerlerini sergiledi.

Maç hiç şüphesiz ki gündemi oldukça meşgul etti, bunun en büyük sebebiyse Sainz'ın bacağına bir darbe alması ve sargılar içinde bir fotoğrafının basına servis edilmesiydi!

Bacağına aldığı darbenin hemen ardından maçtan çıkan Sainz ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı, öyle ki, kendisinin yarışı kaçıracağını söyleyenler dahi oldu.

Ancak tüm endişelere rağmen Sainz'ın sakatlığı ciddi değil ve kendisi hiçbir sıkıntı yaşamadan Monako'da piste çıkabilecek.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Sainz, "Herkese merhaba. Sadece iyi olduğumu ve bu hafta sonu Monako'da yarışmaya tamamen hazır olduğumu söylemek istiyorum."

"Dün sadece geleneksel yardım maçı sırasında bir çarpışma yaşadım, bir sakatlıktan bahsedemeyiz."

"Her zamanki gibi yine futbol oynarken harika vakit geçirdim ve şimdi hafta sonunu dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.