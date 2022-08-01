Baba Vettel: "Oğlumun emeklilik düşüncelerini Avusturya hızlandırdı"

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Bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'sinden önce Sebastian Vettel, 2022 sezonunun sonunda spordan ayrılacağını duyurdu ve bu kararı almanın çok zor olduğunu, çok düşünmesi gerektiğini söyledi. Vettel'in babası Norbert, oğlunun bu kararı almasına sebep olan şeyi açıkladı.

Norbert Vettel, "Yazık oldu ama onu anlıyorum."

"Oğlum için harika bir kariyerdi ama dibe vurduğu nokta Avusturya oldu."

"Gridin gerisinde sürmek onu çok üzdü ve bu, düşüncelerini hızlandırdı." dedi.

Norbert Vettel, emekli olmadan önce oğlunun yarıştığını bir kez daha izleyeceğini belirtti.

Baba Vettel, "Bunu yapmak istiyorum ve muhtemelen Monza'yı seçeceğim çünkü ilk Formula 1 galibiyetini Toro Rosso ile orada almıştı."

"Dört kez dünya şampiyonu olarak harika kariyerinin başladığı yer orasıydı." dedi.

Vettel ve babası her zaman yakın bir ilişkiye sahipti ve Aston Martin pilotu, babasının ve ailesinin F1'e gelmesi için gösterdiği çabalardan sık sık bahsetti.

Norbert Vettel, eskiden marangoz ve oğlunun yarış kariyerini küçük yaşlardan itibaren destekleyen bir karting tutkunuydu.

Vettel, 2010 ve 2013 yılları arasında arka arkaya dört kez dünya şampiyonu oldu. Alman pilotun 53 galibiyeti ve 57 pole pozisyonu var.