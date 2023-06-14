Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Aston Martin CEO'su Lawrence Stroll, Kanada'da çifte podyum hedefliyor.
Yeni kuralların ikinci sezonuna iki takım damga vurdu: yedi yarışın tamamını kazanan Red Bull ve ön gruba sıçramayı başaran Aston Martin!
Şu ana kadar -tamamı Fernando Alonso'ya ait olmak üzere- beş kez podyum gören Aston Martin, diğer pilotu Lance Stroll ile henüz podyum göremedi.
New York'ta katıldığı bir etkinlikte sezonu yorumlayan Lawrence Stroll ise bu hafta sonu Kanada'da çifte podyum hedeflediklerini söyledi.
Eğer takım bu hafta sonu çifte podyum yaparsa, Lance 1996 sezonundan bu yana -yani Jacques Villeneuve'den- Montreal'de podyuma çıkan ilk Kanadalı olacak!
Lawrence Stroll, "Planımız belli, umarım iki araçla birden podyumda oluruz."
"Aracın Montreal pistinde çok güçlü olacağına inanıyorum, pist aracımıza çok uygun... bu yüzden eve dönmeyi ve harika bir yarış geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Kanada'ya sıkıntılarımıza yönelik çözümler ve bazı güncellemeler getirdiğimize inanıyorum.
"Lance da Barselona'da daha iyi hissettiğini gösterdi, sezon biterken Fernando ile eşit seviyede olacağına inanıyorum." dedi.
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