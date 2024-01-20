Baba Sainz'ın Dakar galibiyeti Sainz Jr'ı Audi'ye yaklaştırabilir mi?

Audi için zaman daralıyor, 2024 yılı en üst düzey ralli yarışı olan Suudi Arabistan Dakar Rallisi'ni kazanmak için son şanslarıydı.

Ancak, direksiyonda Carlos Sainz ile, bu yılki yarıştan önce üç farklı marka ile bu yarışı üç kez kazanan bu iş için en iyi isme sahiplerdi. Sainz ise, bu yıl sadece başarını tekrarladı!

Audi'nin RS Q e-tron'unun direksiyonuna geçen Sainz, Alman markasının 2026'dan itibaren Formula 1'e girecek olmasına odaklanılmasını sağladı.

Bu tarihi Sainz-Audi başarısının ardından, bu hikayenin F1 savaş alanında tekrar yazıldığını oynandığını görebilecek miyiz?

Yarış dünyasında parlayan bir Carlos Sainz daha var. Sainz jnr kendisine ve Ferrari'ye, 2008'den bu yana devam eden şampiyonluğa verdiği arayı 2024'te sona erdirmek üzere tarihin yeniden yazıldığı bir noktayı tamamlamak için meydan okuyor.

Ancak bu sezon Ferrari'deki son sezonu olacak, iki taraf arasında gerçekleşen görüşmeler henüz imzaya dönüşmedi. Audi'nin F1 projesi için onu kapmak isteyebileceği söylentileri devam ediyor.

Sauber ya da önümüzdeki birkaç sezon için yeni ismiyle Stake F1 Takımı, 2026'da Audi'ye dönüşecek ve Carlos Sainz Dakar'daki kahramanlıkları, oğlunun Audi'nin F1 girişimi için çağrılma şansını engellemiş olamaz.

Ne de olsa onu babasına iyilik olsun diye alacak değiller. Carlos Sainz Jnr iki kez grand prix kazanmış ve belki de F1 gridindeki en az değer verilen sürücülerden biri, kaçırmak için çok tehlikeli bir teklif.

Bu Dakar zaferi iki taraf arasındaki bağı güçlendirebilir ve ileride F1'de tekrar meyve verebilir.

Sainz-Audi Dakar 2024 zaferi, 61 yaşında yarışın en yaşlı kazananı olarak kendi rekorunu kıran efsanevi İspanyol sayesinde tarih yazan anları temsil ediyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images El Matador Carlos Sainz Snr, in the Ferrari garage

Yenilikçi elektrik motorlu RS Q e-tron çok az kişi tarafından beğenildi. Ancak direksiyonda Sainz varken zafer, Overdrive Toyota'daki ikinci Guillaume de Mevius'a 1 saat 20 dakika 25 saniye fark azımsanmayacak hale geldi.

Bu galibiyet, Sainz'in dört farklı üreticiyle Dakar zaferi kazandığı anlamına geliyor. Volkswagen, Peugeot, Mini ve şimdi de Audi, yaşlılık ve düşük performansın artık çakışmadığı büyüyen bir yarış neslinin bayrağını taşıyor.

Sainz bu başarıdan çok memnundu. Çünkü kendisinden şüphelenenleri haksız çıkardı.

Sainz, "Tahmin edebileceğiniz gibi çok mutluyum. Kazanmak, ama her şeyden önce bu çok özel araçla, farklı bir dördüncü marka için, ona inanmayan pek çok insanla ve son denemesinde kazanmaya hazırlanmak çok karmaşıktı."

"Tüm bunlar, çok çalıştığınızda, kendinize inandığınızda ve iyi bir ekiple çevrili olduğunuzda, çalışmalarınızın meyvelerini aldığınız anlamına geliyor."

"Bu yaşımda hâlâ bu seviyedeysem. Bunun nedeni daha önce çok çalışmış olmam ve kendime inanmayı bırakmamış olmamdır. Bu şekilde olması için olmadı."

"Zaferin anahtarı iyi bir hıza, tempoya ve iyi bir stratejiye sahip olmaktı. Biz harika bir takımız ve ayrıca harika bir yardımcı pilotum [Lucas Cruz] var. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bu zaferin tadını çıkaracağım ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca kariyerimdeki sonraki adımları düşüneceğim." dedi.

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton [39] ve iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso [42] gibi yarış makineleri tarafından yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor. Sainz'ın bu galibiyeti bu düşünceyi destekler nitelikte bir sonuç.

Alonso ve Hamilton, artık mazeret yok, sizi 60'lı yaşlarınızda F1 gridinde görmeyi bekliyoruz!