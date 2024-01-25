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Baba Sainz: "Umarım yeni Ferrari, SF-23'ten daha rekabetçi olur"

Carlos Sainz Snr, oğlunun gelişimini övdü ve Ferrair'nin de yeni dönemde başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Editör Ezel Tan
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#207 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Mattias Ekstrom, #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Carlos Sainz Jr.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2021'in başından bu yana İtalyan ekiple çalışıyor ve geçen yıl Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isimdi.

Sezonu Charles Leclerc'in ardında tamamlasa da Sainz, 2022'den daha iyi bir sezon geçirdi ve hedef 2024'te daha iyisini yapmak.

Dakar'da galibiyete ulaşan Sainz'ın babası, oğlunun gelişiminden övgüyle bahsetti.

Baba Sainz,"Carlos'ta en çok sevdiğim şey her zaman kendini geliştiriyor olması."

"Hâlâ genç olmasına rağmen gerçekten çok deneyimli."

"Gelişim süreci belirli bir noktada duran sürücüler var ama o her yıl ilerlemeyi başarıyor." dedi.

Elbette Sainz'ın gelişmesi gerektiği kadar Ferrari'nin de daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü geçen yılki araç Red Bull'dan açıkça daha yavaştı.

Baba Sainz bu konuda şöyle diyor: "Ferrari'nin eksik olan adımı -bu yıl- atabileceğine inanıyorum, umarım 2024 aracı SF-23'ten daha iyi olur."

Press Conference with Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Press Conference with Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

 

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