Baba Sainz: "Oğlumla gurur duyuyorum!"

Carlos Sainz'ın Avustralya'daki zaferi, Max Verstappen ve Red Bull Racing'in mevcut hakimiyeti göz önüne alındığında büyük bir sürprizdi.

Max Verstappen'in yaşadığı sorun bu zaferde önemli bir rol oynasa da, İspanyol pilot doğru zamanda doğru yerde olarak zafere ulaşmayı başardı.

Kısa bir süre önce ameliyat olduğu göz önüne alındığında Sainz'ın bu başarısı büyük takdir topladı.

Son haftalarda yaşanan olaylar ve oğlunun yarıştaki başarısı, iki kez Dünya Şampiyonu ve üç kez Dakar Rallisi galibi Carlos Sainz Sr'a soruldu.

Ferrari pilotunun babası, ServusTV'ye yaptığı açıklamada "Cidde'deki yarıştan üç gün önce Carlos'tan kendini iyi hissetmediğine dair bir mesaj aldım... Bu durum sürekli devam etti ve sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun olduğu açıktı"

"Sabah saat beş civarıydı; otele vardığımda onunla konuştuk ve hastaneye gitmeye karar verdik."

"Orada sorunu teşhis ettiler ve oğlum hemen ameliyata alındı. Sonrasında doktorlar onun yürümesine izin verdiler."

"Bunun üzerine takımı ve Oliver Berman'ı desteklemek için piste gideceğini söyledi. Carlos için mümkün olan en kısa sürede pistlere dönmek önemliydi."

"Bir fabrika takımıyla ilk sözleşmemi imzaladığım 1985 yılında ben de benzer durumdaydım. Renault için yarışıyordum ve iyi bir ilk yarış geçirmek benim için son derece önemliydi. Ancak rallinin başlamasına iki gün kala ameliyat geçirdim ve o günlerde iyileşmem neredeyse bir ayımı almıştı!"

"Ancak Melbourne'de kazandıktan sonra oğlumla daha da gurur duyuyorum! Her şeyden önce geride kalan iki hafta boyunca gösterdiği azim ve adanmışlığa şapka çıkarmak gerekiyor."

"Asla pes etmemelisiniz! Tebrikler Carlos!"

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, talks with Carlos Sainz Snr after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images