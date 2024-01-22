Baba Sainz, oğlu için Audi ile görüşebileceğini söylüyor

Alman üreticinin 2026'da F1'e katılmak için mevcut Sauber takımını devralmaya hazırlanırken pilot kadrosu seçiminde Sainz'in hedef olduğu uzun zamandır konuşuluyordu.

Sainz'in McLaren'deki eski takım patronu Andreas Seidl, geçtiğimiz yıl Sauber'in CEO'su olarak atandı ve Audi'nin F1'e gelişinin önünü açmakla görevlendirildi.

Sainz Jr, 2023'te F1 kariyerinin tartışmasız en güçlü sezonunu geçirdi. Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonundan zafere ulaşarak yarış kazanan Red Bull dışındaki tek isim oldu.

Ancak 29 yaşındaki pilotun geleceği, Ferrari ile olan mevcut sözleşmesinin 2024 sonunda sona erecek olması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Son aylarda çıkan haberlerde Sainz'in sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği belirtiliyor. Takım ise, Sainz'in McLaren'den eski takım arkadaşı Lando Norris'in boşa çıkması ihtimaline karşı seçeneklerini açık tutmayı tercih ediyor.

Sainz ailesinin Audi ile olan bağları geçtiğimiz hafta iki kez Dünya Ralli Şampiyonu olan baba Carlos Sainz'ın Audi direksiyonunda dördüncü Dakar Rallisi zaferini elde etmesiyle daha da arttı.

Tarihi başarısının ardından 61 yaşındaki pilot Audi'nin F1 hazırlıkları hakkında iyimser konuştu ve oğluyla da bu yarışa katılma konusunda konuştuğunu itiraf etti.

İspanyol yayın organı Motor.es'e konuşan baba Sainz, "Audi'nin bir garanti olduğunu düşünüyorum."

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Carlos Sainz Jr.

"Her projeyi ne kadar ciddiye aldıklarını çok iyi biliyorum. Otomobil dünyasındaki Alman zihniyetinin avantajları ve bazı dezavantajlarıyla birlikte ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum."

"Audi gibi bir Volkswagen Grubu markası olduğu için onlara saygı duymak zorundasınız. Hepimiz F1'in biraz özel bir dünya olduğunu biliyoruz ama Audi'ye çok saygı duyuyorum."

"Bence F1'de başarılı olmaları sadece bir zaman meselesi olacak. Kristal bir kürem yok ama Audi'ye saygım sonsuz ve bence iyi bir proje olması için gereken her şeyi yapıyorlar."

"Carlos'un şu anki durumunda, Audi ailesinin bir parçası olduğum için, Audi takımının gelecekte neler yapabileceği konusunda konuşmamız ve görüş alışverişinde bulunmamız mantıklı." dedi.

Baba Sainz, rekabetçi ruhunu çocuklarına nasıl aktardığını da paylaştı. Sainz'ın yarışlarda yükselişi sırasında doğru örnek olması gerektiğini vurguladı.

Sainz, "Aile içinde örnek olarak liderlik etmeyi seviyorum. Oğlum ve kızlarımla tutarlı olmaya çalıştım."

"Her şeyden önemlisi rekabetçi genlerden bahsediyoruz. Carlos'a rekabet dünyasını, yarışmayı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl anladığımı aktarmaya çalıştım."

"Yapmanız gereken şeyi yapma sırası size geldiğinde ve oğlunuz, bu durumda, bunu yapmadığınızı gördüğünde, bu doğru bir yol değildir."

"Örnek olmaya ve şunu söylemeye çalıştım. Eğer sana bunu yapman gerektiğini söylüyorsam, bunu kendim de yapmak zorundayım." dedi.