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Formula 1 / Son dakika

Baba Sainz: “McLaren, Carlos’tan memnun”

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Baba Sainz: “McLaren, Carlos’tan memnun”
24 Eki 2019 15:30

Carlos Sainz’in babası, McLaren sürücüsünün “şampiyonluk kazanma yeteneğine” sahip olduğunu ve İngiliz ekibin kendisinden memnun olduğunu söyledi.

25 yaşındaki Sainz, Red Bull’un programı sayesinde F1'e girdi, ancak bu yıl McLaren'a katıldı ve geçen sene de Renault için yarıştı.

İspanyol sürücü şu anda Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotları dışındaki en iyi isim konumunda yer alıyor.

Sainz’ın babası, “Carlos hâlâ çok genç bir sürücü. Daha yeni 25 yaşına girdi.“

“Her zaman onun hakkında çok gerçekçi olmaya çalıştım ve dünya şampiyonluğunu kazanma yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum.”

“Bunu yapabileceği bir araca sahip olmasını diliyorum.” dedi.

Ancak Sainz, McLaren’ın 2019’daki gelişimini de övdü.

57 yaşındaki ralli efsanesi “McLaren iyi çalışıyor. Dördüncü takım haline geldiler.”

“Kişisel açıdan Carlos da çok önemli bir adım attı. Olgunlaştı, mutlu ve en önemlisi McLaren kendisinden memnun. ”

“McLaren bir adım daha ileri giderse, Carlos televizyonda daha fazla görünecektir.” dedi.

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