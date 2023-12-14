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Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Ralli efsanesi Carlos Sainz, Madrid'in Formula 1'e ev sahipliği yapması fikrine destek veriyor

Editör Ezel Tan
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Carlos Sainz Snr

Formula 1'de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 2026 yılından sonra Barselona'nın yerine Madrid geçecek.

Madrid'de bir cadde yarışı düzenlenmesi bekleniyor; bu da Madrid doğumlu Carlos Sainz Jr'ı doğrudan ilgilendiriyor.

İspanyol sürücünün babası ve ralli efsanesi Carlos Sainz, Barselona'nın yerini Madrid'in almasında problem görmüyor.

AS'a konuşan Sainz, "Sonunda bir mi yoksa iki mi İspanya yarışı olacağını bilmiyorum."

"Ancak Grand Prix Madrid'e gelirse, sizin de fark ettiğiniz gibi çok mutlu olacağım."

"Madrid'de yarış düzenlemek inanılmaz olurdu. Eğer bu gerçekleşir ve Carlos da o dönem hâlâ Formula 1'de yarışmaya devam ederse, bu eşsiz ve harika olacaktır."

"Kendi yerinizde yarışmak inanılmaz bir şey. Carlos'un bu Grand Prix'den gerçekten keyif alacağını düşünüyorum."

"İspanya Grand Prix'si uzun yıllardır Barselona'da düzenleniyor, ancak yarışın aynı pistte yapılmasını zorunlu kılan bir kural yok. Yarışın Jerez'de yapıldığını da hatırlıyoruz."

"Bu özel bir girişim, dolayısıyla kimse birilerini işaret edip paranın boşa harcandığını söyleyemez." dedi.

Carlos Sainz Madrid'de

Carlos Sainz Madrid'de

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Ezel Tan
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