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Formula 1 / Son dakika

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"

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Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 20:51

Carlos Sainz Jr'ın babası Carlos Sainz, oğlunun Ferrari ile yaptığı görüşmeler hakkında detay vermedi ancak işlerin hızlandığını doğruladı.

Ferrari, Sebastian Vettel'in takımdan ayrılma kararı almasının ardından 2020 için Carlos Sainz Jr. ile masaya oturdu.

Akşam üzere Ferrari ile Sainz'ın anlaştığı ve tarafların sadece ayrıntılar üzerinde görüşmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Şimdi resmi açıklamanın bu hafta içerisinde gelmesi bekleniyor ve 25 yaşındaki sürücünün babası Carlos Sainz, "işlerin hızlandığını" söyleyerek görüşmelerde sona gelindiğini işaret etti.

Movistar+'ya konuşan Sainz, "Bu noktada size çok az şey söyleyebilirim çünkü kimseyi kandırmak istemiyorum."

"İşlerin hızlandığı ve takımların sezonun başlamasını beklemeyeceği açık. Çünkü sezonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belirsiz."

"Olduğu yerde mutlu ve son zamanlarda işlerin hareket ettiği de doğru. Er ya da geç bir çözüm bulunacağını düşünmek istiyorum, çünkü iki ayı daha söylentilerle geçirmek istemiyoruz."

"Size daha fazla anlatamam çünkü bunlar hassas dönemler." dedi.

Sainz oğlunun nereye giderse gitsin gelişmeye devam edeceğinden emin.

"Hayat devam ediyor, durgunlaşıyorsunuz ya da adımlar atıyorsunuz. Carlos'un 2019'da olduğu gibi daha iyisini yapmaya ve ileriye doğru adımlar atmaya hevesli olduğuna inanıyorum.

"Bu herhangi bir sporcunun felsefesi olmalı. Yapabileceğim tek şey olması gerektiği gibi onu cesaretlendirmek."

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Carlos Sainz Sr imza dağıtıyor

Carlos Sainz Sr imza dağıtıyor
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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