Prime'a abone ol
Önceki / 2025'te Perez'in Red Bull'daki yerini kim alabilir? Sonraki / Zhou'ya göre Audi'nin varlığı sözleşme görüşmelerini etkiliyor
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Baba Sainz, Ferrari'nin takım emri uygulamamasından memnun değil

Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan ralli efsanesi babası, Ferrari'nin kendi evindeki yarışta takım emri uygulamayıp pilotlarını yarıştırma kararı almasından pek memnun kalmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında liderliğini korusa da devamında gerilemekten kurtulamadı. Sainz önce Max Verstappen'e, ardından Sergio Perez'e geçilirken neredeyse tüm yarış dikiz aynalarını kontrol ederek ve savunma yaparak geçirmek zorunda kaldı.

Sainz yarışın son bölümünde takım arkadaşı Charles Leclerc'in baskısı altına girdi. Leclerc, Ferrari'nin evinde podyuma çıkmak için zorlarken, Sainz da aynısını istiyordu ve benzer şekilde savunma yaptı. Sainz bir ara araçlarını sağ salim bir şekilde finişe ulaştırmaları gerektiğini söyleyerek yerlerini korumaları yönünde istekte bulundu ancak Ferrari, pilotlarına sadece risk almadan mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, bu kararı bizzat kendisinin verdiğini ve tifosi için bunu yaptığını söyledi.

Baba Sainz, Ferrari'nin takım emirlerini kullanmama kararının tuhaf olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on the grid

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazar günü DAZN'a konuşan Baba Sainz, "Bu çok ilginç. Bazen bazı şeylere karar veriyorlar, bazen de farklı şeylere."

"Stratejileri sorması ve anlaması gereken kişi kendisi, neden bazen birbirlerine atak yapabiliyorken bazen yapamıyorlar?"

"Filmin nasıl olacağını az çok biliyordum, belki de beklemediğim son turlar hariç."

"İki Red Bull'un çok güçlü geleceğini ve Charles'ın orada olacağını biliyordum."

"Çok mutlu olunacak bir hafta sonu oldu. Carlos, ilk dakikadan itibaren oradaydı ve Ferrari ile Monza'da podyuma çıkmak çok iyi bir sonuç."

"Sonuçtan ve üçüncülükten memnunum. Artık böyle olmasını tercih ederim, herhangi bir düzen ya da herhangi bir şey olmadan. Hak edilmişti. Tebrikler." dedi.

paylaşım
yorumlar

2025'te Perez'in Red Bull'daki yerini kim alabilir?

Zhou'ya göre Audi'nin varlığı sözleşme görüşmelerini etkiliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Marko'nun Lawson'dan memnun kalması, Tsunoda'yı riskli konuma düşürebilir

Marko'nun Lawson'dan memnun kalması, Tsunoda'yı riskli konuma düşürebilir

Formula 1

Marko'nun Lawson'dan memnun kalması, Tsunoda'yı riskli konuma düşürebilir Marko'nun Lawson'dan memnun kalması, Tsunoda'yı riskli konuma düşürebilir

Aprilia: "Marquez ya da Quartararo boşta olsa bile onlara ihtiyacımız yok"

Aprilia: "Marquez ya da Quartararo boşta olsa bile onlara ihtiyacımız yok"

MotoGP

Aprilia: "Marquez ya da Quartararo boşta olsa bile onlara ihtiyacımız yok" Aprilia: "Marquez ya da Quartararo boşta olsa bile onlara ihtiyacımız yok"

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Formula 1
İtalya GP

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler" Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Son Haberler

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

F1 Formula 1
İtalya GP

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

F1 Formula 1
Belçika GP

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız" Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

MGP MotoGP

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

F1 Formula 1

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol