Baba Sainz, Ferrari'nin takım emri uygulamamasından memnun değil

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında liderliğini korusa da devamında gerilemekten kurtulamadı. Sainz önce Max Verstappen'e, ardından Sergio Perez'e geçilirken neredeyse tüm yarış dikiz aynalarını kontrol ederek ve savunma yaparak geçirmek zorunda kaldı.

Sainz yarışın son bölümünde takım arkadaşı Charles Leclerc'in baskısı altına girdi. Leclerc, Ferrari'nin evinde podyuma çıkmak için zorlarken, Sainz da aynısını istiyordu ve benzer şekilde savunma yaptı. Sainz bir ara araçlarını sağ salim bir şekilde finişe ulaştırmaları gerektiğini söyleyerek yerlerini korumaları yönünde istekte bulundu ancak Ferrari, pilotlarına sadece risk almadan mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, bu kararı bizzat kendisinin verdiğini ve tifosi için bunu yaptığını söyledi.

Baba Sainz, Ferrari'nin takım emirlerini kullanmama kararının tuhaf olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazar günü DAZN'a konuşan Baba Sainz, "Bu çok ilginç. Bazen bazı şeylere karar veriyorlar, bazen de farklı şeylere."

"Stratejileri sorması ve anlaması gereken kişi kendisi, neden bazen birbirlerine atak yapabiliyorken bazen yapamıyorlar?"

"Filmin nasıl olacağını az çok biliyordum, belki de beklemediğim son turlar hariç."

"İki Red Bull'un çok güçlü geleceğini ve Charles'ın orada olacağını biliyordum."

"Çok mutlu olunacak bir hafta sonu oldu. Carlos, ilk dakikadan itibaren oradaydı ve Ferrari ile Monza'da podyuma çıkmak çok iyi bir sonuç."

"Sonuçtan ve üçüncülükten memnunum. Artık böyle olmasını tercih ederim, herhangi bir düzen ya da herhangi bir şey olmadan. Hak edilmişti. Tebrikler." dedi.