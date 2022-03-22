Baba Sainz: "Carlos henüz F1-75'te rahat değil"

Ralli efsanesi, "Yarışın sonucundan tabii ki memnunum. Ferrari sezona duble yaparak başladı ve Carlos'un ikinciliği iyi bir sonuç."

"Bu araçların tamamen yeni olduğu çok açık. Carlos da dahil olmak üzere herkes, hem onlar hem de yeni 18 inç lastikler için belli bir yaklaşım bulmaya çalışıyor. Bazen bu süreç daha hızlı, bazen ise daha yavaş ilerliyor."

"Carlos'un her geçen yarış daha fazla güven yakalayacağından hiç şüphem yok. Bildiğim kadarıyla Cuma günü bazı zorluklar yaşadı, bu yüzden Cumartesi günü arayı kapatmaya çalıştı ve iyi bir sıralama turları geçirdi. F1-75'i sürme konusunda çok rahat olmasa da sorun değil çünkü bu, henüz ilk yarış. Bu yüzden pek fazla endişelenmiyorum: Carlos gerekli güveni yakalayacak."

"Amacının Formula 1'deki ilk zaferini kazanmak olduğundan hiç şüphem yok çünkü aracı buna tamamen izin veriyor. Yani kazanmak istiyor ama aynı zamanda takım adına da çok mutlu. Ferrari'yle geçen yıl yarışmaya başladı, takımla birlikte gelişiyor, kendisi üzerinde çok çalışıyor ve Charles ile birbirlerini çok zorluyorlar, ki bu da takım için iyi bir haber."

"Mattia Binotto geçen yıl Carlos'a güvendi ve onu takıma getirdi. Bence o da bunun karşılığını verdi. Bu ikili, tüm Ferrari'yi daha da güçlü bir noktaya taşıyacak. Yine de bu yeni araçların diğer pistlerde nasıl performans göstereceğini değerlendirmek için biraz daha beklememiz gerekiyor." dedi.