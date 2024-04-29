Baba Perez: "Sergio, Verstappen'e giderek daha fazla yaklaşıyor"

Sergio Perez, bu yıl beklentilerin üzerine çıkmayı başardı ve genel olarak iyi bi performans sergilemesinin ardından şampiyonayı ikinci sırada götürüyor.

Şampiyonluk yolunda Max Verstappen'i kovalayan Perez, bu performansı devam ettirdiği takdirde takımda kalabilir.

Meksikalı pilotun babası Antonio Perez, oğlunun Max Verstappen ile arasındaki farkı giderek azalttığına inanıyor.

İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Antonio, "Bence her geçen gün Max'e daha fazla yaklaşıyoruz."

"Bu sezonun başından beri Sergio Max gibi sürmeyi öreniyor. Daha önce aracı kendine uyarlamaya çalışırken, şimdi -RB20'nin büyük ölçüde Verstappen'in tercihlerine göre tasarlanmasından dolayı- aracın tarzını anlamaya çalışıyor."

"Direksiyon başında kendini rahat hissettiğinden emin olmalı. Şampiyonada çok geride değil, ikinci sırada yer alıyor fakat sezon çok uzun ve şimdiye kadar Sergio'nun yapabileceği her şeyi görmedik."

"Bu arada, Max ile ilişkisi de artık daha iyi. Aynı kafesteki iki kaplan gibiler. Fakat bana Sergio'nun takım arkadaşı olarak kimi görmek istediğimi soracak olursanız, dünyanın en iyi sürücüsü olmasını tercih edeceğimi söylerdim."

"Oğlum şu anda ikinci sırada yer alıyor ama umarım Max'i geçeceği gün de gelir." dedi.