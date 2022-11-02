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Formula 1 Haberler

Baba Perez, oğluyla gurur duyuyor

Sergio Perez'in babası Antonio Perez, oğlundan övgüyle bahsetti ve ortaya koyduğu performansın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

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Baba Perez, oğluyla gurur duyuyor
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Sergio Perez, Meksika GP'de tıpkı geçen yıl olduğu gibi podyuma çıkmayı başardı ve ülkesindeki fanları bir kez daha mutlu etti.

Meksikalı pilotun en büyük destekçisi babası Antonio Perez'di ve hafta sonu boyunca neşeli tavırlarıyla tüm tarafların içini ısıttı.

Antonio, Formula 1 tarihinin en başarılı Meksikalı sürücüsü olan oğluyla gurur duyuyor ve ülkede çok popüler olduğunun altını çiziyor.

Antonio Perez, "Herkes heyecanlı ve tüm dünya Meksika'da gerçekleşen yarışın en iyisi olduğunu görüyor!"

"Sergio çok güzel bir performans sergiliyor, bu ailemiz ve tüm taraftarları için harika. Oğlumla çok gurur duyuyorum ve en önemlisi, insanlarla bütünleştiğini hissediyorum."

"Sergio ülkesi için çok şey yapıyor. Ekonomimizin krizde olduğunu ve insanların yarış bileti için para vermesinin ne kadar zor olduğunu farkına varmalıyız. Fakat Sergio Perez, Meksika'daki en önemli adam ve insanlar onu takip etmeye geliyor."

"En iyi Meksikalı sürücü oldu çünkü tarihte ilk kez bir Meksikalı bu kadar başarılı oldu. Red Bull Racing takımlar şampiyonluğunu kazandı, dolayısıyla Sergio şampiyon olarak kabul edilebilir! Belki gelecek yıl sürücüler şampiyonluğunu da kazanacak ama tarihte ilk kez bir Meksikalı yarışçı takımlar şampiyonluğunu kazandı."

"Meksika Grand Prix'si önümüzdeki yıllarda da Formula 1 takviminde yer almaya devam edecek ve bu da harika bir haber. Herkes mutlu; Hem ailemiz hem de Meksikalı taraftarlar!" dedi.

 

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