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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun

Red Bull pilotu Sergio Perez'in babası Antonio Perez, oğlunun Silverstone gibi bir pistte podyuma çıkmasından memnun olduğunu söylerken, burayı ikinci ülkeleri gibi gördüklerini dile getirdi.

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Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun
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Sergio Perez, Britanya GP'de son sıraya kadar gerilmesine rağmen harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Yarışın ardından Perez'in babası epey mutluydu ve podyum töreninde Lewis Hamilton'ın babasına sarılıp, kendisini yanağından öptü. O ilginç anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan baba Perez, yaşananlardan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Anthonio Perez, F1 Nation podcastinde şöyle dedi: "Podyum hem benim hem de Sergio için hoş bir sürpriz oldu. Aslına bakarsanız bugün pistte olduğumu bilmiyordu!"

"Yarışı tribünden seyrettim, düşünsenize! Sergio Perez'in babası olduğumu bilmeyen binlerce İngiliz taraftar arasında tek Meksikalı!"

 

"Bana göre Silverstone, dünyanın en önemli pistlerinden biri ve motor sporlarının tapınağı gibi. Bu gerçek bir yarış pisti ve buradaki yarışlar hep ilginç geçiyor. Gerçekten çok keyif aldım."

"Sergio bir zamanlar Silverstone'a çok yakın olan Oxford'da yaşıyordu. Sonrasında bile, yarıştığı İngiliz takımlardan -McLaren, Racing Point - ötürü hep buradaydı, yani burası onun ikinci evi gibi."

"Sergio sadece Meksika'da değil, genel anlamda tüm Latin Amerika'da popüler çünkü artık Formula 1'deki tek Latin Amerikalı pilot. Bu destek gerçekten çok önemli. Meksika ekonomisi şu anda en iyi durumda olmasa bile, genç çocuklar motor sporlarına giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar çünkü karting yapıyorlar ve diğer yarış kategorilerine girmeye çalışıyorlar."

"Bu jenerasyondan bir sonraki Sergio Perez'in çıkması çok önemli çünkü oğlum F1'e ilk adımını attığında, 30 yıl sonra F1'e giren ilk Meksikalı pilottu."

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