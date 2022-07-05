Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun

"Bana göre Silverstone, dünyanın en önemli pistlerinden biri ve motor sporlarının tapınağı gibi. Bu gerçek bir yarış pisti ve buradaki yarışlar hep ilginç geçiyor. Gerçekten çok keyif aldım."

"Sergio bir zamanlar Silverstone'a çok yakın olan Oxford'da yaşıyordu. Sonrasında bile, yarıştığı İngiliz takımlardan -McLaren, Racing Point - ötürü hep buradaydı, yani burası onun ikinci evi gibi."

"Sergio sadece Meksika'da değil, genel anlamda tüm Latin Amerika'da popüler çünkü artık Formula 1'deki tek Latin Amerikalı pilot. Bu destek gerçekten çok önemli. Meksika ekonomisi şu anda en iyi durumda olmasa bile, genç çocuklar motor sporlarına giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar çünkü karting yapıyorlar ve diğer yarış kategorilerine girmeye çalışıyorlar."

"Bu jenerasyondan bir sonraki Sergio Perez'in çıkması çok önemli çünkü oğlum F1'e ilk adımını attığında, 30 yıl sonra F1'e giren ilk Meksikalı pilottu."