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Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Sergio Perez'in babası Antonio Perez Garibay'a göre oğlu ve Max Verstappen arasındaki mücadele, Ayrton Senna ve Alain Prost'u andırıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Paola and Antonio Perez with the trophies and Champagne

Yeni kuralların ikinci sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Red Bull, beş yarışın tamamını kazanmayı ve birçoklarına göre şimdiden şampiyonluk savaşını noktalamayı başardı.

Max Verstappen an itibariyle şampiyona lideri, ancak takım arkadaşı Sergio Perez de bu sezona oldukça hızlı başladı: kendisi an itibariyle iki pole pozisyonu ve iki galibiyetle Verstappen'in sadece 14 puan gerisinde yer alıyor!

Her fırsatta Checo'nun yanında yer almasıyla bilinen babası Antonio Perez Garibay da şampiyonluk savaşının devam edeceğini düşünüyor ve iki ismi tıpkı Ayrton Senna ile Alain Prost'a benzetiyor.

Meksika gazetesi Esto'ya konuşan baba Perez, "Max ve Perez'i düşünürken McLaren'in Senna ve Prost'a sahip olduğu günleri hatırlamalısınız. Şu an sanki o günleri tekrar yaşıyor gibiyiz."

"Elimizde aynı kafeste yer alan iki kaplan var. İkisi de eşit güçte, ikisi de aynı kahvaltıyı ediyor. Birbirlerinden en hızlı turları nasıl çaldıklarını gördünüz."

"Antrenmanlarda en hızlısı olmak istiyorlar, sıralamalarda pole pozisyonunu istiyorlar."

"Max pek çok avantaja sahip, ancak Checo aynı tempoyu tutturabilir. Max normal şartlarda 0.1-0.2 saniye önde olabilir, ancak zor pistlerde eşitler." dedi.

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