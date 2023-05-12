Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"
Sergio Perez'in babası Antonio Perez Garibay'a göre oğlu ve Max Verstappen arasındaki mücadele, Ayrton Senna ve Alain Prost'u andırıyor.
Yeni kuralların ikinci sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Red Bull, beş yarışın tamamını kazanmayı ve birçoklarına göre şimdiden şampiyonluk savaşını noktalamayı başardı.
Max Verstappen an itibariyle şampiyona lideri, ancak takım arkadaşı Sergio Perez de bu sezona oldukça hızlı başladı: kendisi an itibariyle iki pole pozisyonu ve iki galibiyetle Verstappen'in sadece 14 puan gerisinde yer alıyor!
Her fırsatta Checo'nun yanında yer almasıyla bilinen babası Antonio Perez Garibay da şampiyonluk savaşının devam edeceğini düşünüyor ve iki ismi tıpkı Ayrton Senna ile Alain Prost'a benzetiyor.
Meksika gazetesi Esto'ya konuşan baba Perez, "Max ve Perez'i düşünürken McLaren'in Senna ve Prost'a sahip olduğu günleri hatırlamalısınız. Şu an sanki o günleri tekrar yaşıyor gibiyiz."
"Elimizde aynı kafeste yer alan iki kaplan var. İkisi de eşit güçte, ikisi de aynı kahvaltıyı ediyor. Birbirlerinden en hızlı turları nasıl çaldıklarını gördünüz."
"Antrenmanlarda en hızlısı olmak istiyorlar, sıralamalarda pole pozisyonunu istiyorlar."
"Max pek çok avantaja sahip, ancak Checo aynı tempoyu tutturabilir. Max normal şartlarda 0.1-0.2 saniye önde olabilir, ancak zor pistlerde eşitler." dedi.
Son Haberler
Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!
Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş! Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!
Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?
Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor? Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?
Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"
Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!" Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"
AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor
AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.