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Baba olan Jacques Villeneuve, oğluna "Gilles" adını verdi
Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör
1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve beşinci kez baba oldu ve oğluna "Gilles" adını verdi.
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Jacques Villeneuve baba oldu. 1997 yılında Formula 1 şampiyonluğunu elde eden Jacques Villeneuve'ün dört oğlu bulunuyordu.
Jacques ilk dört oğlu Jules, Joakim, Benjamin ve Henri adlarını vermişti. Beşinci çocuğuna ise babası Gilles adını verdi.
Jacques'ın babası da kendisi gibi bir Formula 1 pilotuydu ve hatta 1970-80'lere damgasını vurmuştu.
Gilles, genel olarak herkes tarafından "özel" sürücülerinden birisi olarak görülüyor ve hiç şampiyon olamasa da oğlu Jacques, "Villeneuve" soyadını 1997 şampiyonluğuyla tarih sayfalarına çoktan yazdırdı.
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Baba olan Jacques Villeneuve, oğluna "Gilles" adını verdi
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