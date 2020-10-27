Baba Mama Magnussen'e göre Kevin, F1 hayallerinden vazgeçmemeli

Magnussen, geçen Perşembe sabahı Haas F1’deki 4. sezonunun son sezonu olduğunu açıkladı, birkaç dakika öncesindeyse takım arkadaşı Romain Grosjean da Amerikalı takımından sezon sonunda ayrıldığını duyurmuştu.

Magnussen sonrasında NTT IndyCar Serisi’ne olası bir geçişle ilgilendiğini ve yarışmaya bir mola verme niyetinde olmadığını söyledi.

Bir çok tek koltuk-açık teker sürücüsü, tek koltuk hayallerinden bütçe sorunları sebebiyle vazgeçmek zorunda bırakılınca spor araç ve turing araçlarında uzun ve başarılı kariyerler edindiler, özellikle uzun yıllar yarışan markalarla anlaşınca. Jan Magnussen bunun başarılı bir örneği. Jan, 2004’ten 2019’a kadar Corvette Racing’le yarışarak 2 IMSA GT unvanı ve 4 GT-sınıfı Le Mans 24 Saat galibiyeti elde etti.

Motorsport.com tarafından oğluna bu yolu takip etmeyi önerip önermeyeceği sorulduğunda Magnussen, “Yani tabii ki, ama tek koltuklardan vazgeçmek zorunda değil.”

“Gelecek sezon için Haas’ta olmayacak ama F1 hayallerinden vazgeçmeye hazır olduğunu düşünmüyorum.”

“Gelecek sene için bir koltuk bulmasını olası görmüyorum ama 2022’deki kural değişiklikleriyle F1 adına heyecanlı bir yıl bekliyorum. O sene için fırsatlar var mı bilmiyorum, ama Kevin’in var olup olmadığı konusunu kesinleştirmesi lazım yoksa fırsatlar elinden kayar gider.”

“Kevin’e ne istediğini tam olarak anlamasını ve sonra kendi için en önemli neyse o yolda gitmesini öneriyorum. Yarış kazanmak istediğini bir süredir açıkça söylüyor ama aynı zamanda önemli bir seride bunu yapması gerekir, o yüzden IndyCar veya WEC’te bulabileceği en iyi fırsata gitmesi lazım. Sonrasındaysa en çok istediği şey her neyse kafasında kararlaştırması ve tüm eforunu o yönde sergilemesi gerekiyor.” şeklinde cevap verdi.

IndyCar’daki açık pozisyonların birçoğu Magnussen’in sponsorluk getirmesini gerektiriyor. Jan, “Fon bulma şu an dünyanın her yerinde büyük bir sıkıntı - Kevin’in şu anda bu durumda olmasının sebebi de o!”

“IndyCar’da fırsatlar olduğunu biliyorum, oradaki takımlarla görüştüğünü de. Ama biraz daha geniş bakıp başka fırsatları da bulması ve onlara yönelmesi gerek.”

“WEC’te de gelecek yeni üreticiler ve hiper araçlardaki yeni kurallarla heyecanlı şeyler oluyor. Dolayısıyla bir üreticiyle anlaşabilirse o seriye de kesinlikle bir göz atmalı.” dedi.

IndyCar’ın Kasım 2 tarihinde Barber Motor Sporları Parkı’nda açık bir test günü olacak, Imola’daki Formula 1 Grand Prix’sinden sadece 1 gün sonra, dolayısıyla Jan, Kevin’in Alabama’ya zamanında yetişemeyeceğini söyledi ve “Bir IndyCar’ı denemek için çok iyi bir zaman olurdu.”

“Şu anda yapması gereken F1 sezonunu yapabileceği en iyi şekilde bitirip son yarışlarda iyi iş çıkararak kendi reklamını yapmak olacak. Sonrasındaysa dediğiniz gibi fırsatlara bakmalı ve bir IndyCar aracını denemeli, nasıl düşündüğünü görmeli ve sonra aynısını WEC için tekrarlamalı.”

“Her şeye açık ama aynı zamanda kendi için neyin önemli olduğunu da anlamaya çalışıyor. Zor ve üzücü ama sporda durum bazen böyle oluyor. Üstesinden gelecek ve başka bir şeye geçecektir.” dedi.