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Formula 1 / Son dakika

Baba Hamilton, oğlunun yarışmaya devam edeceğine inanıyor

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Baba Hamilton, oğlunun yarışmaya devam edeceğine inanıyor
Ekleyen:
, Editör

Mercedes ile olan kontratı 2020'de sonlanan Lewis Hamilton, hâlâ bir kontrata sahip değil ve pek çok kişi bunu, İngiliz pilotun farklı hayalleri nedeniyle beklettiğine inanıyor. Hamilton'ın babası Anthony Hamilton ise oğlunun yarışmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Hamilton, 2020'de F1'de yedinci şampiyonluğuna erişti ve Michael Schumacher'in efsanevi rekorunu egale etmeyi başardı. Ancak İngiliz pilotun sene içerisindeki tek başarısı bu olmadı.

25 Mayıs'ta George Floyd'un polis tarafından vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından alevlenen Black Lives Matter hareketinin önemli bir destekçisi olan Hamilton, spor içerisinde ırkçılığa karşı verilen mücadelenin en önemli isimlerinden biri oldu.

Buna rağmen Hamilton, Mercedes ile olan sözleşmesini henüz yenilememe kararı aldı ve bu da pek çok insanın, Hamilton'ın farklı uğraşlarına ve ailesine vakit ayırıp ayırmayacağı konusunda düşündüğü kanısına varmasına neden oldu. 

Mercedes takım patronu Toto Wolff bu konuda oldukça sakin davranmakta ve Hamilton'ın kış testlerine kadar zamanının olduğunu söylese de Daimler CEO'su Ola Kallenius, İngiliz pilotun kararını bir an önce vermesi gerektiği konusunda ısrarcı.

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Konu hakkında kendisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun gelecekte yarışmaya devam edeceğini düşündüğünü ve hâlâ daha fazlası için aç olduğunu söyledi.

Baba Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: "Benim bildiğim kadarıyla yarışmaya devam edecek."

"Yarışmayı ve yaptığı işi çok seviyor."

"Onun bu sporda bir sesi var, ki bu da oldukça inanılmaz, ancak benim bildiğim kadarıyla kendisi yarışmaya devam edecek."

"Bu da benim bildiğim kadarıyla kesin bir şey, çünkü onunla dün konuştum, yarışmaya devam edecektir."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Baba Hamilton, oğlunun yarışma zevkinin ödüllerle, kupalarla ve yarış zaferleriyle bir alakasının olmadığını, bunu tamamen kendi hayallerini takip etmek için yaptığını söyledi.

"Bunun hedef koymakla hiçbir alakası yok."

"O, bunu kupalar almak için yapmıyor. Yarışmayı çok seviyor ve aynı zamanda başkalarına ilham vermekten dolayı oldukça mutlu oluyor."

"An itibariyle, umuyoruz ki, biz, hayalleri olan küçük çocuklara onların hedefleri konusunda ilham kaynağı olabiliyoruzdur."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Efe Kahya

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