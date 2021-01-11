Baba Hamilton, oğlunun yarışmaya devam edeceğine inanıyor

Hamilton, 2020'de F1'de yedinci şampiyonluğuna erişti ve Michael Schumacher'in efsanevi rekorunu egale etmeyi başardı. Ancak İngiliz pilotun sene içerisindeki tek başarısı bu olmadı.

25 Mayıs'ta George Floyd'un polis tarafından vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından alevlenen Black Lives Matter hareketinin önemli bir destekçisi olan Hamilton, spor içerisinde ırkçılığa karşı verilen mücadelenin en önemli isimlerinden biri oldu.

Buna rağmen Hamilton, Mercedes ile olan sözleşmesini henüz yenilememe kararı aldı ve bu da pek çok insanın, Hamilton'ın farklı uğraşlarına ve ailesine vakit ayırıp ayırmayacağı konusunda düşündüğü kanısına varmasına neden oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff bu konuda oldukça sakin davranmakta ve Hamilton'ın kış testlerine kadar zamanının olduğunu söylese de Daimler CEO'su Ola Kallenius, İngiliz pilotun kararını bir an önce vermesi gerektiği konusunda ısrarcı.

Konu hakkında kendisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun gelecekte yarışmaya devam edeceğini düşündüğünü ve hâlâ daha fazlası için aç olduğunu söyledi.

Baba Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: "Benim bildiğim kadarıyla yarışmaya devam edecek."

"Yarışmayı ve yaptığı işi çok seviyor."

"Onun bu sporda bir sesi var, ki bu da oldukça inanılmaz, ancak benim bildiğim kadarıyla kendisi yarışmaya devam edecek."

"Bu da benim bildiğim kadarıyla kesin bir şey, çünkü onunla dün konuştum, yarışmaya devam edecektir."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Baba Hamilton, oğlunun yarışma zevkinin ödüllerle, kupalarla ve yarış zaferleriyle bir alakasının olmadığını, bunu tamamen kendi hayallerini takip etmek için yaptığını söyledi.

"Bunun hedef koymakla hiçbir alakası yok."

"O, bunu kupalar almak için yapmıyor. Yarışmayı çok seviyor ve aynı zamanda başkalarına ilham vermekten dolayı oldukça mutlu oluyor."

"An itibariyle, umuyoruz ki, biz, hayalleri olan küçük çocuklara onların hedefleri konusunda ilham kaynağı olabiliyoruzdur."