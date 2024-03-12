Baba Hamilton: "Lewis, Ferrari için yarışmanın hayalini kuruyordu"

Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçme kararı, İngiliz piltoun ailesi de dahil olmak üzere pek çok kişi için sürpriz oldu.

Çoğu kişi Hamilton'ın F1 kariyerini Mercedes'te noktalamasını ve yarışmayı bıraktıktan sonra bile Alman üretici ile çalışmasını bekliyordu fakat öyle olmadı.

Bu durum hakkında ilk kez konuşan Anthony Hamilton, İngiliz pilotun hayalleri arasında Ferrari'de yarışmak da olduğunu söyledi.

Viaplay'e konuşan Anthony Hamilton'a, Lewis'in gelecek planlarından ailesine bile bahsetmediğiyle ilgili iddia soruldu.

Bunun üzerine baba Hamilton, "Sayılır, evet."

"Sonuçta bu onun kararı; olan biteni daha iyi biliyor. Bu onun işi ve geleceğiyle ilgili de böyle bir karar aldı."

"Ferrari için yarışmak benim ve Lewis'in hayallerinin bir parçasıydı."

"Çocukken hep Ferrari için yarışmayı hayal edersiniz"

"Lewis'in geçmişte yarıştığı McLaren ve Mercedes gibi takımları da seviyoruz ama kırmızı aracın direksiyonunda olmak en büyük hayaldi." dedi.