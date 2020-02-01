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Formula 1 / Son dakika

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

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Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"
Ekleyen:
, Editör
1 Şub 2020 06:57

Lewis'in babası Anthony Hamilton, 2010 ve 2011'de oğluyla hiç görüşmediğini söylerken, o dönem yaşananların kalbini çok kırdığını dile getirdi.

Formula 1'de yarıştığı ilk üç sezonda Lewis'in menajerliğini babası Anthony Hamilton yapmıştı.

Altı kez dünya şampiyonu İngiliz pilot kariyerinin daha sonraki bölümünde ise artık babasıyla birlikte çalışmak istemediğini ifade etmişti. 

Lewis hatta o dönem yeni bir menajer arıyor olmaktan pişman olmadığını, babasının yanında olmamasının, kendi gelişimine katkıda bulunduğunu dile getiriyordu.

Aradan geçen zamanın ardından ikili yeniden konuşmaya başladılar ve Lewis son dönemde ailesiyle bolca vakit geçiriyor.

Ancak babası Anthony, o dönem yaşananların kalp kırıcı olduğunu söyledi.

Baba Hamilton, "Bu karar elbette kalbimi kırdı. Sekiz yaşına kartingde başlamıştı, o zaman bile Lewis'le hep sevgi dolu bir ilişkim vardi. Sevgi dolu bir baba-oğul ilişkimiz vardı."

"2010 yılında ilişkimiz oldukça kötü şekilde bozuldu. Birbirimizle konuşmadık, sonraki yıl da konuşmadık."

"Geriye dönüp bakarsam, Lewis'in kendini anlamak istediğini görebiliyorum. Zaten Lewis kalbimi kırmadı, ama bu olanlar kalbimi kırdı." dedi.

Lewis de aslında babasıyla hiçbir zaman kötü bir ilişkiye sahip olmak istemediğini söyledi.

"Yaşlandıkça birlikte geçen zamanın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Babalarıyla hiç tanışamayan arkadaşlarım var ya da 25-30 yıldır babalarıyla konuşmuyorlar. Ama ben bunu hiçbir zaman istemedim."

"İlişkimiz harika. Maalesef durum her zaman böyle değildi ama ailelerde olan şey budur."

"Aile olarak yeniden bir araya geldiğimiz ilk Noel'imizi geçirdik. Bu, ailenin ne kadar güçlü geliştiğini ve birbirleriyle ne kadar yakınlaştığını gösteriyor."

"Babam benim için en iyisi."

"En önemli şey tüm bu sorunların çözülmesi ve tekrar ileriye bakıp gelişiyor olmamız. Biz bunu başardık. Şimdi gerçekten iyi geçiniyoruz ve her zaman istediğim baba-oğul ilişkimiz var."

Anthony, şimdi durumu daha iyi olduğunu söyledi.

"Bu anın bir gün geleceğini biliyordum. Tıpkı ebeveynlerin sürekli işte çalışması gibi, ben de çok çalıştım çünkü onun başarısız olmasını hiç istemedim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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