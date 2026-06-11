Baba Antonelli: "Kimi'nin Verstappen ile karşılaştırılması için henüz çok erken"

Monako Grand Prix'sinde üst üste beşinci yarış galibiyetini alarak dikkatleri üzerine çeken Kimi Antonelli, aynı zamanda Monako'da 2004'ten bu yana yarış kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

Şampiyona liderliğini sürdüren 19 yaşındaki pilot, Mercedes ile ikinci sezonunda olağanüstü bir çıkış yakalayarak Verstappen ile karşılaştırılmaya başlanmıştı. Ancak babası Marco Antonelli, bu kıyaslamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Formule 1.nl'ye konuşan Marco Antonelli, iki pilot arasındaki kişisel ilişkiye de değinerek net bir ayrım yaptı: "Max çok iyi bir çocuk, çok da arkadaş canlısı bir karakter. İkimiz de Mercedes GT3 takımı işletiyoruz. Ancak Kimi ile Max'i karşılaştırmak için henüz çok erken."

"Tabii ki ortada bir benzerlik var: İkisi de çok hızlı. Ancak Max dört kez dünya şampiyonu oldu, Kimi'nin ise başarması gereken çok şey var."

"Umarım bir gün ona yaklaşabilir ama kariyerinin bu noktasında Max onun için sadece bir örnek."

İki pilotun pist dışındaki yakın ilişkisine de değinen Marco Antonelli, bunun Kimi'nin gelişimi için olumlu olduğunu söyledi.

"Aralarındaki iyi ilişkiyi görmek güzel. Max ve Kimi neredeyse her hafta sonu birbirleriyle konuşuyor. Ama aynı zamanda Max’in şu anda bir pilot olarak hâlâ tamamen farklı bir seviyede olduğu da açık."