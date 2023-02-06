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Bottas: "Herkes istediği şeyi konuşabilmeli"

Valtteri Bottas, FIA'nın sürücülere çeşitli konular için getirdiği konuşma yasağından memnun değil.

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Bottas: "Herkes istediği şeyi konuşabilmeli"
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FIA, sürücülerin siyasi, politik ve diğer bazı konularda kendilerinden izin almadan konuşmasını yasaklamıştı.

Son birkaç yıldır başta Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel olmak üzere sürücüler, yarış öncesinde giydikleri tişörtlerle ya da yaptıkları açıklamalarla, gündeme çok farklı konular getirdiler.

Ancak FIA, bu tarz konuların yerinin Formula 1 ya da diğer seriler olmadığını düşünüyor.

Fakat Valtteri Bottas, daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve FIA'nın almış olduğu bu kararla yanlış yönde gittiğini söyledi.

Alfa Romeo sürücüsü, "Bu benim kişisel görüşüm olabilir fakat bence herkesin istediğini söylemesine izin verilmeliydi."

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bazı önemli konuları veya tutkulu olduğumuz şeyleri desteklemek adına konuşmamıza izin verilmeli."

"Bu gezegende yaşayan insanların fikirlerini ifade etmekte özgür olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tür şeylerin kurallara dahil edilmesine gerek görmüyorum."

"Elbette politik açıdan bakarsak, FIA ve yarış organizatörlerinin her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz yürümesini istemesi anlaşılabilir."

"Fakat biz bazı sorunları gündeme getiriyorsak, bunun tek nedeni bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istememizdir."

"Şahsen ben buna bu şekilde bakıyorum. Bu tür yasakların kurallara dahil edilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum ama biliyorsunuz; Formula 1 böyle bir yer." dedi.

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